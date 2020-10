Wie sieht die Reisebranche künftig aus?

Mannheim.Eigentlich sind Studierende kurz vor ihrem Abschluss euphorisiert. Sie wollen ihr Leben leben. Karriere machen – am liebsten in dem Bereich, den sie für ihr Studium auserkoren hatten. Eigentlich. Doch Corona macht für Tourismus-Studierende aus dem Normalfall eine Identitätskrise. „Es gab nie eine schwierigere Zeit, in den Tourismus einzusteigen“, sagt Roland Conrady. Er ist Professor für Touristik und Verkehrswesen an der Hochschule Worms, kennt sich aus. Und er ist sich sicher: Der Tourismus wird sich grundlegend ändern. Auch wenn die Corona-Krise überstanden ist.

Conrady spricht schnell. Erklärt, wie dynamisch die aktuelle Lage, wie kompliziert die Branche ist. Seine Euphorie, seine Liebe zum Tourismus sind der Corona-Krise nicht zum Opfer gefallen. Noch nicht. „Wir alle waren es gewohnt, frei in der ganzen Welt reisen zu können“, sagt er. Jetzt aber müssen selbst Inlandsreisen genau geplant werden. Jedes Bundesland hat andere Regeln. Der Föderalismus habe sehr viele Stärken, sagt Conrady. „Aber fürs Reisen ist er gerade Gift.“ Aus Unsicherheit würden viele das Reisen sein lassen.

Das Beherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Hotspots – aktuell gilt es noch in Hamburg und Sachsen-Anhalt – hält Conrady für Symbolpolitik. Schleswig-Holsteins Oberverwaltungsgericht hat die Regelung am Freitag kassiert. Das Problem liege nicht bei den Hotels, sagt er. „Die Unterkünfte haben fast ausnahmslos schlüssige Hygienekonzepte. Eigentlich müsste man die Menschen fast zwingen, in Hotels zu gehen.“ Er lacht. Doch es klingt nach Frust. Vielleicht ist diese Grenze erreicht. Dieser Moment, in dem man nur noch lachen kann, wenn sonst nichts mehr geht. Er will deutlich machen: Tourismus ist nicht schuld. „Macht Reisen nicht zum Sündenbock.“ Das Verhalten der Menschen sei maßgebend für die Ausbreitung des Virus, nicht das Reisen.

Trend zu Inlandsreisen

Dieser Frust – er zeigt sich auch in Zahlen. Der Tourismus in Baden-Württemberg hatte seinen Tiefpunkt im April. Die Anzahl der Gäste sank um 94 Prozent im Vorjahresvergleich. Die der Übernachtungen um 88,3 Prozent. Die Zahl der Gäste lag auch im August um 22,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Auch Hessen und Rheinland-Pfalz verzeichneten Verluste. Hessische Beherbergungsbetriebe zählten im August 45 Prozent weniger Gäste und 37 Prozent weniger Übernachtungen als im August 2019. Rheinland-Pfalz kommt besser weg. Und trotzdem: 11,6 Prozent weniger Gäste, 7,3 Prozent weniger Übernachtungen.

Die Branche ist ein weites Gebiet. Hotellerie. Gastronomie. Flug-, Schienen-, Straßenverkehr. Versicherungen. Freizeit. Et cetera. Et cetera. Zusammen, sagt Conrady, kommt der Tourismus indirekt auf rund zehn Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Deutschland ist von der Industrie abhängig. Aber: „Der Tourismus macht einen erheblichen Anteil der Arbeitnehmer aus.“ Auch in der Region. Heidelberg, Bergstraße, Odenwald, Vorderpfalz – touristische Hotspots. „Das dürfen wir nicht vernachlässigen.“

Wie geht es weiter? Gerade geht der Trend zu Inlandsreisen. Conradys Hypothese: Auch nach der Krise wird dieses Verhalten teils beibehalten. Einige würden auch wieder in die Ferne reisen. Eine Rückkehr zur „Teilnormalität“, wie er es nennt, prognostiziert er auf die Jahre 2023 oder 2024. Aber: „Wir trennen zwischen Freizeittourismus und Businessreisen.“ Freizeittouristen hätten ein starkes Bedürfnis wegzugehen, die Welt zu sehen. Im Businessbereich ist Conrady pessimistisch. „Die Unternehmen haben sich an Videokonferenzen gewöhnt – ein erheblicher Teil kehrt nie wieder zurück.“

Forderung an die Politik

Die Prognose klingt nach einem Himmelfahrtskommando. Doch Conrady hat Hoffnung. Die Branche müsse aber zusammenwachsen. „Mit einer Stimme sprechen.“ Bisher habe jede Sparte eine eigene kleine Lobby. Die Politik fordert er auf, den Markt walten zu lassen. „Es hat auch Vorteile, wenn Unternehmen aus dem Markt verschwinden“, sagt er. Etwa die italienische Airline Alitalia. „Die ist klinisch tot.“ Die italienische Regierung hatte 500 Millionen Euro für die Rettung des insolventen Anbieters gebilligt. Die Airline ist seit 2017 insolvent und fliegt nur noch mit Staatskrediten. Das dürfe so nicht weitergehen. Weniger Angebot erhöhe die Profitabilität der funktionierenden Unternehmen. Reisen würden teurer, aber so würde man den Urlaub wieder wertschätzen.

Für seine Studierenden zeichnet Conrady ein positives Zukunftsbild. Trotz der Krise. Sie müssten sich spezialisieren. „Digitalisierung, Klimawandel, Nachhaltigkeit – mit diesen Themen kommen sie weiter.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020