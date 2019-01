Wieder Klage gegen Lamy

Heidelberg.Erneut Ärger beim Heidelberger Füllerhersteller Lamy: Ein Mitarbeiter des Unternehmens klagt vor dem Arbeitsgericht Heidelberg gegen seine Kündigung. Heute gibt es dort dazu einen Gütetermin. Nach Informationen dieser Zeitung soll es sich bei dem Mann um einen langjährigen Beschäftigten in leitender Position handeln. Lamy wollte sich zu dem Fall gestern auf Nachfrage nicht äußern und verwies auf das laufende Verfahren.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der frühere Betriebsratschef des Unternehmens gegen Lamy geklagt, weil ihn der Füllerhersteller fristlos gekündigt hatte. Hier hatten beide Parteien am Ende einen Vergleich geschlossen.

Die Heidelberger Gewerkschaft IG Metall hatte vor dem Arbeitsgericht außerdem durchgesetzt, dass die Betriebsratswahl, die im März 2018 in dem Unternehmen stattgefunden hatte, wiederholt werden muss. Der juristische Streit darum dauert aber an: Sowohl Lamy als auch der Betriebsrat, der damals gewählt wurde, haben Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt. Nun wird sich das Landesarbeitsgericht in diesem Jahr erneut mit dem Fall befassen. Die IG Metall hatte kritisiert, dass während der Betriebsratswahl zahlreiche Verfahrensfehler gemacht worden seien.

Lamy bestätigte gestern zudem, dass die Betriebsratsvorsitzende der Firma ihren Posten zum Jahresbeginn niedergelegt hat. Dies sei aus familiären Gründen geschehen, hieß es vom Unternehmen.

