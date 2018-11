Wieder Verluste im Dax nach Erholung zur Wochenmitte

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt ist die Erholung zur Wochenmitte wieder verpufft. Der Leitindex Dax geriet am Donnerstag unter Druck und fiel bis Mittag um 0,61 Prozent auf 11.175,74 Punkte.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte 0,59 Prozent auf 23.166,92 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund ein halbes Prozent nach unten.

«Das gestrige Durchschnaufen war gemäß der markt- und charttechnischen Gemengelage nur ein Tropfen auf den heißen Stein», schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Noch vor zwei Tagen war der Dax mit knapp über 11.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende 2016 gesunken.

In den USA ist am Donnerstag Thanksgiving. Die Börsen in New York sind geschlossen und am Freitag ist der Handel verkürzt. Entsprechend bleiben die Impulse aus den Vereinigten Staaten für den deutschen Markt aus.

Stattdessen sorgten sich die Anleger wieder um Italiens Schulden, schrieb Marktanalyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets UK. Der Konflikt zwischen der Europäischen Union und der Regierung in Rom habe sich zuletzt wieder intensiviert. Seit dem Antritt der neuen Regierung aus Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung im Frühsommer sind die Zinsen für italienische Staatsanleihen erheblich gestiegen. Hauptgrund ist ein hohes Misstrauen in den wirtschaftspolitischen Kurs der neuen Regierung, insbesondere in die auf steigender Neuverschuldung basierende Haushaltspolitik.