Winterkorn angeklagt

Anzeige

Washington/Detroit.Die US-Justiz klagt den früheren Konzernchef von Volkswagen, Martin Winterkorn, wegen Betrugs und Mittäterschaft im Abgasskandal an. Das geht aus einer erweiterten Anklageschrift des zuständigen Gerichts in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) hervor, wie erst am späten Abend nach der VW-Hauptversammlung bekannt wurde. Die US-Behörden vermuten Winterkorn laut Justizkreisen in Deutschland, von wo ihm vorerst keine Auslieferung drohen dürfte.

„Wer versucht, die Vereinigten Staaten zu betrügen, wird einen hohen Preis bezahlen“, erklärte US-Justizminister Jeff Sessions laut einer Mitteilung. Die Tatsache, dass kriminelle Straftaten von VW von der höchsten Ebene der Konzernführung abgesegnet gewesen sein dürften, sei erschreckend, sagte der zuständige Staatsanwalt Matthew J. Schneider vom östlichen Bezirk Michigans.

Winterkorn wird Betrug vorgeworfen – er soll außerdem Teil einer Verschwörung zum Verstoß gegen US-Umweltgesetze gewesen sein. Dem 70-Jährigen drohen einem Gerichtssprecher zufolge im Fall einer Verurteilung bis zu 25 Jahre Haft und und eine Geldstrafe von maximal 275 000 Dollar. Die Strafanzeige wurde laut erweiterter Anklageschrift bereits im März gestellt, aber erst gestern veröffentlicht. dpa/BILD: dpa