„Wir als kleiner Standort stehen noch gut da“

Mannheim.Wie hat sich die Krise auf den City Airport und die Rhein-Neckar Air ausgewirkt? Die Geschäftsführer Reinhard Becker und Dirk Eggert im Interview.

Herr Becker, Herr Eggert, wie geht es Ihnen mit den Beschlüssen von vergangenem Mittwoch?

Reinhard Becker: Prinzipiell finde ich sie richtig. Sicher sind Branchen betroffen, die zurecht darauf hinweisen, dass sie viel für die Hygienevorschriften getan haben. Das trifft Flugplätze, das trifft Airlines – das trifft auch Fitnessstudios oder Gaststätten, die sich die Frage stellen: War das alles umsonst? Insofern kann ich den Frust gut nachvollziehen. Andererseits steigen die Infektionszahlen enorm. So tragisch es ist. Das ist für jeden hart. Auch für uns – geschäftlich wie privat.

Dirk Eggert: Man muss ja auch sehen: Als wir das letzte Mal im Juni mit Ihnen gesprochen haben, Frau Rettig, hatten wir nach den Lockerungen alle irgendwie noch die Hoffnung, dass sich die Lage nach den Sommerferien wieder entspannt.

Obwohl es hieß, die Krise wird uns lange begleiten – man hatte das Gefühl: Bald ist es vorbei ...

Eggert: Das haben wir alle vermutlich einfach verdrängt. Aber Fakt ist: Nach den Sommerferien war gar nichts gut. Insofern sind solche drastischen Maßnahmen angebracht, um die Welle zu durchbrechen. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir genauso weitermachen, wie wir es in den vergangenen Wochen getan haben. Wenn wir das mal aus unserer Sicht als Flugplatz und Airline betrachten. Es gibt Verkehre, die sich wieder auf Vor-Corona-Niveau etablieren konnten. Allerdings ist im Geschäftsreise- und Linienverkehr nach wie vor ein großes Defizit vorhanden. Je schneller diese Welle beendet ist, umso besser geht es uns.

Fliegt die Rhein-Neckar Air noch?

Eggert: Der Linienverkehr ist seit 24. Oktober eingestellt, weil die Sylt-Saison vorbei ist. Jetzt gehen wir in die Winterpause. Wir hatten Berlin und Hamburg zwischenzeitlich wieder-aufgenommen, aber es hat sich gezeigt, dass der Bedarf nicht vorhanden ist. Geschäftsreisen finden nur marginal statt – das macht rund 90 Prozent unserer Passagiere auf den Strecken Hamburg und Berlin aus.

Also ist ihr Betrieb lahmgelegt?

Eggert: Das Chartergeschäft führen wir nach wie vor durch. Die Bundesliga findet – wenn auch ohne Zuschauer – trotzdem statt. Am Donnerstag haben wir die Mannschaft des TSG Hoffenheim geflogen. Und wir haben noch sieben weitere Vereine als Kunden. Da ist ganz guter Umsatz zu erwarten. Die Flieger stehen also nicht komplett am Boden.

Becker: Wir rechnen aber damit, dass unsere Branche lange braucht, um wieder das Vor-Corona-Niveau zu erreichen. Die Einschätzungen, die man von vielen Seiten hört, dass es bis 2023, 2024 dauern wird, decken sich auch mit unseren. Es mag sein, dass die Pandemie früher bekämpft sein wird, aber unsere Branche wird länger brauchen.

Wie steht es um die Starts und Landungen am City Airport?

Becker: Wir als kleiner Standort stehen im Vergleich zu großen Flughäfen gut da.

Wie groß ist denn der Rückgang?

Eggert: Im Zeitraum Januar bis Oktober sind wir bei knapp 20 Prozent Verkehrsrückgang. 80 Prozent fanden und finden also wieder statt.

Hat sich Ihre Kommunikation im Unternehmen verändert?

Becker: Ja. Wir hatten täglich ein virtuelles Meeting. Das haben wir im März eingeführt. Als es nach dem Lockdown etwas besser geworden ist, haben wir das wieder etwas runtergefahren. Jetzt werden wir das allerdings wieder hochschrauben.

Eggert: Diese regelmäßigen Meetings werden auch protokolliert, und jeder Mitarbeiter bekommt das per E-Mail zugeschickt.

Becker: Damit jeder die Chance bekommt, zu wissen, welche Entscheidungen getroffen werden.

Eggert: Man hat mehr kommuniziert als vorher. Und es ist gerade auch in solchen Zeit wichtig, dass Kommunikation ausreichend stattfindet. Ich denke auch, sie ist besser geworden.

Becker: Gleichwohl stellt aber jeder von uns fest, dass das persönliche Gespräch doch nicht zu ersetzen ist.

Ist es das, was Sie am meisten vermissen?

Becker: Sehr. Das Bedürfnis nach physischem Kontakt ist nach wie vor hoch. Auch bei uns. Wir haben auch eine Zeit lang auf Rechnung der Firma Pizza für die Kollegen bestellt, die gleichzeitig im Haus waren, und uns dann mit Abstand in einen Raum gesetzt und uns einfach mal unterhalten. Das hat uns allen gutgetan. Und das fehlt mir persönlich auch sehr im privaten Bereich. Mein Sohn hat im Sommer geheiratet, wir hatten eine kleine Feier im Garten – aber ich hätte meine Schwiegertochter wirklich gern einmal in den Arm genommen. Das konnte ich aber nicht.

Eggert: Auch der engere Kontakt zu unseren Kunden fehlt uns sehr.

Herr Becker, das Land Baden-Württemberg will regionale Flughäfen unterstützen – haben Sie schon einen Antrag gestellt?

Becker: Das haben wir der Presse entnommen, aber eine offizielle Mitteilung dazu gab es bisher nicht.

Werden Sie einen Antrag stellen, sofern es eine Förderung gibt?

Becker: Natürlich. Wir sind um jeden Euro froh, den wir bekommen können.

Info: Langfassung unter morgenweb.de/wirtschaft

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020