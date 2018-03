„Wir bleiben im Angriffsmodus“

Anzeige

Straffes Kostenmanagement

MLP konnte vor allem im Vermögensmanagement, und in der Immobilienvermittlung deutlich vorankommen. Ende 2017 betreute MLP mit gut 1900 Beratern rund 529 000 Familienkunden und fast 20 000 Firmenkunden. Im laufenden Jahr will sich Schroeder-Wildberg neben möglichen Übernahmen und einem weiter „straffen“ Kostenmanagement verstärkt dem Engagement an den Hochschulen und damit der Gewinnung künftiger Akademiker widmen, zudem der Digitalisierung und der Weiterentwicklung der IT. Dafür hat MLP für die kommenden drei Jahre 50 Millionen Euro eingeplant.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 2018 mindestens auf Vorjahresniveau (knapp 47 Millionen Euro) liegen. Da 2018 keine Einmalkosten anfallen, würde dies einen Gewinnsprung um rund zehn Millionen Euro bedeuten. 2017 lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern bei 37,6 Millionen Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018