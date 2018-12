Mannheim/Bensheim.„Es gibt Chefs, die wissen gar nicht, wie man lobt“, sagt Birgit Hille-Praxl (kleines Bild oben). „Und Mitarbeiter, die erschrecken, wenn sie einmal ein Lob bekommen.“ Das weiß Hille-Praxl aus Seminaren mit Mitarbeitern und Führungskräften. Sie leitet zusammen mit Heike Claassen (kleines Bild unten) die Heppenheimer Beratungsfirma „CP-Coaching“, die auch Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH anbietet.

Hille-Praxl und Claassen setzen sich für einen Kulturwandel in den Unternehmen ein. „Wir brauchen eine neue Kultur der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern“, sagt Claassen. Vorgesetzten, denen das nicht bewusst sei, könne es nie gelingen, das echte Potenzial aus ihrer Belegschaft herauszukitzeln. Denn auch in der Arbeitswelt könnten Menschen nicht einfach funktionieren. Es bringe wenig, Dienstanweisungen von drei Etagen höher abzugeben, ohne die Mitarbeiter zu beteiligen. Die seien näher an den Abläufen dran, wüssten besser, was die Lösung sein könne. Jeder Beschäftigte brauche Sinnhaftigkeit in seiner Tätigkeit, erklärt Hille-Praxl. „Dabei geht es nicht darum, weniger zu arbeiten“, betont Claassen. Oder um einen Bonus – im Gegenteil: „Viele sagen mir, wo ich mein Potenzial entfalten kann, würde ich auch auf 100 Euro mehr verzichten.“

Wenn die Akkus leerlaufen

Wertschätzung drücke sich auf viele Arten aus. So könne ein Unternehmen seinen Mitarbeitern oder deren Familienmitgliedern Seminare anbieten. Hille-Praxl nennt die SAP als Beispiel, die etwa Elterncoachings anbietet. „Das zeigt den Beschäftigten, dass sie im Unternehmen als Menschen – mit all ihren familiären Problemen – gesehen werden.“ Den Mitarbeitern fehle häufig der innere Bezug zu dem, was von ihnen erwartet wird, weil ihre Ressourcen nicht gesehen würden. Dann sei die Gefahr groß, „dass die Akkus leerlaufen“. Die Folgen im Unternehmen: hoher Krankenstand, viele Fehler, hohe Fluktuation.

Wie es anders funktionieren kann, zeigt der Dokumentarfilm „Die stille Revolution“. Darin geht es um den Besitzer einer Hotelkette in Norddeutschland. Bodo Janssen begann umzudenken, nachdem eine Mitarbeiterbefragung ein verheerendes Ergebnis brachte: Die Belegschaft wünschte sich einen neuen Chef. Daraufhin fing Janssen an, neue Formen der Unternehmensführung zu entwickeln, ließ sich von einem Mönch, von einem Psychologen und einem Hirnforscher beraten. Wie der Manager eine ganz neue Kultur der Wertschätzung in seine Hotelkette bringt, hat Claassen und Hille-Praxl beeindruckt.

Deshalb holen sie den Film mit Regisseur Kristian Gründling an die Bergstraße: Am 18. März wird „Die stille Revolution“ in Heppenheim gezeigt. Claassen und Hille-Praxl hoffen, dass der Film auch Mittelständler wie Handwerksbetriebe anspricht. „Kleine Betriebe haben doch jetzt schon Probleme, geeignete Bewerber zu bekommen.“ Sie müssten sich umstellen, um sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. Schließlich würden vor allem für jüngere Menschen Faktoren wie Arbeitsklima und persönliche Zufriedenheit immer wichtiger.

Zuerst Belegschaft fragen

Sinnvoll sei, zuallererst die Belegschaft zu fragen, was sie verändern wolle. Die Ergebnisse der Befragung sollten dann nicht in der Schublade verschwinden, sondern veröffentlicht – und schließlich auch umgesetzt werden. Dabei helfen schon kleine Schritte, betonen die Experten. Zum Beispiel ein Teamfrühstück, bei dem sich Mitarbeiter und Führungskräfte auf Augenhöhe austauschen. Der Einsatz lohne sich – in Form von motivierteren und gesünderen Mitarbeitern. „Und wie loben Führungskräfte richtig? Hille-Praxl: „Sie sollten beschreibend loben.“ Also benennen, was sie gut finden. Das zeige – anders als eine pauschale Lob-Floskel – dem Mitarbeiter, dass er wirklich wahrgenommen werde.

