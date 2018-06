„Wir haben uns die ganze Nacht um die Ohren geschlagen“

Anzeige

Etwas Besonderes haben Sie sich von den ersten 40 Mark nicht gekauft?

Eck: Ach nein! Das konnte man sich nicht leisten. Andere Ausgaben waren notwendiger. Zuerst hat jeder gesehen, dass er was zu essen kriegt. Das war Thema Nummer eins nach all den Mangeljahren.

Sie haben damals als Polizist die erste D-Mark-Lieferung vor der Ausgabe in der Bank bewacht. Wie lief das ab?

Eck: Am Abend vor dem 20. Juni wurde das Geld in die Landeszentralbank in M6 gebracht. Die ganze Nacht haben wir uns um die Ohren geschlagen, um vor dem Gebäude zu wachen. Da war jede Menge Geld drin, alles, das in Mannheim verteilt wurde – nur wir sind nicht drangekommen (lacht). Am Vormittag wurde es dann an die einzelnen Stellen ausgeliefert und an die Leute ausgegeben. Die Währung wurde nämlich nicht in der Bank ausgezahlt, sondern in Verwaltungsgebäuden. Dort mussten die Leute antanzen und haben die 40 Mark bekommen. Es war ein Mordsdurcheinander.

Inwiefern?

Eck: Mein Schwiegervater war damals Hauptkassierer in der Sparkasse in A1. Der hat gesagt, was da los war, kann er gar nicht schildern. Das war ein Wirrwarr, ein Durcheinander, ein mordsmäßiger Kram. Das alte Geld war nichts mehr wert, das neue Geld kam rein. Und so, wie es ausgezahlt wurde, wurde es auch von Teilen der Leute wieder eingezahlt. Man hat ja auch ein bisschen Geld in der Rücklage gebraucht.

Sind manche Menschen anfangs in einen Kaufrausch verfallen?

Eck: Ja, die Leute haben maßlos gekauft. Stellen Sie sich mal vor: Die Hausfrauen, was haben die gekocht? Kartoffeln, das, was sie vom Acker geholt haben, so ungefähr. Und jetzt auf einmal gab es Fleisch. Das hat es vorher zwar auch gegeben – aber auf Marken und immer nur so stückelweise (Herr Eck zeigt mit seinen Fingern etwa fünf Zentimeter an). Und jetzt gab es auf einmal alles. Wenn Sie zum Metzger gegangen sind, haben die gefragt: Wie viel Pfund wollen Sie denn? Es war alles da!

Hat das plötzliche Warenangebot im Überfluss auch zu Problemen geführt?

Eck: Das hat für viel Knatsch in der Bevölkerung gesorgt. Einen Tag vorher hat man nichts gehabt, und dann auf einmal war alles da. Ich hatte Bekannte, die hatten damals ein Geschäft. Die haben von all dem Ärger erzählt. Die Leute haben gesagt: Die Waren habt ihr doch gestern schon gehabt, aber im Keller! Man hat den Händlern vorgeworfen, dass sie die Waren am Vortag schon hätten rausgeben können – aber unter Reichsmark hätten sie es nicht gewollt, sondern alles für die Mark zurückgehalten. Die Geschäftsleute haben gewartet, bis das echte Geld kommt. Darüber waren die Leute erbost und verbittert.

