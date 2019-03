„Wir müssen alle mitnehmen“

Mannheim.Im Mannheimer Kongresszentrum Rosengarten finden noch bis morgen die sogenannten Personengruppenkonferenzen der IG Metall statt. Übergreifendes Thema dabei ist die Frage, wie sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung verändert. Vier der 1300 Teilnehmer berichten aus ihren Arbeitsgruppen:

Frauen

Von den rund 2,3 Millionen Mitgliedern sind 410 000 weiblich, der männliche Anteil dominiert. „Das spiegelt aber die Situation in den Betrieben wider“, erklärt Kerstin Sprengard, die bei Siemens in Hamburg arbeitet. „Wichtigstes Thema ist daher die Gleichstellung, zum Beispiel bei Gehältern und Karrierechancen.“ Vor allem auf den höheren Führungsebenen seien Frauen nach wie vor viel zu selten berücksichtigt. Sprengard ist deshalb sicher: „Selbstverpflichtungen der Unternehmen reichen nicht aus, deshalb braucht es doch die Quote.“ Aber auch die Digitalisierung sei in den laufenden Konferenzen ein großes Thema. „Was passiert, wenn es dadurch weniger Arbeit gibt?“, fragten sich viele Frauen. „Werden wir dann wieder zurückgedrängt?“. In den Betrieben müsse daher noch viel stärker darauf geachtet werden, dass Frauen vollen Zugang zu Weiterbildungsangeboten bekämen.

Jugend

Die Jugendkonferenz der IG Metall zeigt sich seit jeher besonders diskutierfreudig. In diesem Jahr wird über 156 Anträge abgestimmt, weiß Erkan Ayhan, der beim Autobauer Volkswagen in Wolfsburg arbeitet. „Wichtigstes Thema ist die Ausbildung in den Betrieben, also etwa die Vergütung oder der Betreuungsschlüssel.“ Dabei müsse noch stärker darauf geachtet werden, dass die Azubis in den Betrieben nicht für Dinge eingespannt würden, die gar nichts mit der Ausbildung zu tun hätten. „Und natürlich geht es uns um die Art und Qualität der anschließenden Übernahme.“ Diese sei immer öfter befristet. Ein vermeintlich verstaubtes Image hätten Gewerkschaften bei den jungen Leuten im Übrigen nicht, findet Ayhan. Das zeigten die stetig wachsenden Mitgliederzahlen, mittlerweile komme die IG Metall auf 232 000 Mitglieder unter 27 Jahren. „Aber natürlich haben wir auch mal die Situation, dass Azubis Gewerkschaften gar nicht kennen, und veranstalten deshalb Crashkurse.“ Ein Augenmerk habe man außerdem auf den teilweise spürbaren Rechtsruck unter den jungen Leuten in den Betrieben. „Denen wollen wir klare rote Linien zeigen: Bis hierher und nicht weiter!“

Angestellte

Arbeiter haben die klare Mehrheit in der IG Metall, rund 350 000 der 2,3 Millionen Mitglieder sind Angestellte. „Aber das Interesse ist schon da, viele sind überzeugt von der Sache“, sagt Andrea Knebel, die bei Bosch in Bühl arbeitet. In der letzten Tarifrunde seien auch viele Angestellte mit auf die Straße gegangen. Insgesamt wollten sich Angestellte dabei noch stärker einbringen und mitreden. Wichtiges Thema bei der laufenden Konferenz sei die Digitalisierung, die Büro-Arbeitsplätze genauso betreffe wie die Produktion. „Was passiert mit den Daten, wer bereitet die wie auf?“, fragten sich die Kollegen. Auch hier sei die Sorge zu spüren, dass viele Aufgaben überflüssig werden könnten. Für die Angestellten liege der Schlüssel daher ganz klar in der Weiterbildung.

Migration

Fast jedes vierte IG-Metall-Mitglied hat heute einen Migrationshintergrund, 190 000 haben keinen deutschen Pass. Nicht selten treffe man daher in den Betrieben auf Sprachbarrieren, sagt Giovanni di Natali, der beim Autobauer Ford in Saarlouis arbeitet. „In den Betrieben wird darauf oft zu wenig geachtet, deshalb finde ich es so wichtig, dass die Betriebsräte drängen, dass etwa bei der Weiterbildung alle mitgenommen werden. Sonst würde es echt anders aussehen.“ Wichtige Themen der laufenden Konferenz seien die Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen in Deutschland und die Gleichstellung: „Es soll einfach niemand mehr fragen, wo du herkommst. Allein die Leistung soll zählen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019