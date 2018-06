„Wir müssen liefern“

Anzeige

Frankfurt.Ein Kursplus von zeitweise 3,8 Prozent auf rund 9,50 Euro gestern – für die Aktie der Deutschen Bank ist das eine Ausnahme in diesen Tagen. Am Donnerstag war das Papier um mehr als sieben Prozent auf das Rekord-Tief von 9,07 Euro abgestürzt, nachdem bekannt geworden war, dass die US-Notenbank schon vor einem Jahr vor der schwierigen Lage der Bank gewarnt hatte.

Jetzt zählt eine wichtige US-Aufsichtsbehörde das Institut zu den Banken, bei denen ein Scheitern nicht ausgeschlossen sei. Gestern stufte die wichtige Rating-Agentur Standard&Poors (S&P) die Deutsche Bank ab. Und weitere Analysten sagten den Sturz der Aktie auf acht Euro voraus.

Kreditwürdigkeit herabgestuft

Vorstandschef Cristian Sewing, der zur Wochenmitte in New York noch für sein Haus geworben hatte, sah sich gestern zu einem Brandbrief an die weltweit 97 000 Beschäftigten gezwungen. „Die Nachrichtenlage, da will ich nichts beschönigen, ist nicht gut“. Die von den US-Behörden angesprochenen Mängel würden bearbeitet, aber man sei noch nicht da, wo man hin wolle. Sewing bestreitet allerdings, dass die Finanzlage bei den US-Ablegern der Bank kritisch ist. „Finanziell sind unsere US-Töchter sehr solide ausgestattet... Es geht nicht um unsere finanzielle Stabilität, sondern um IT- und Kontrolldefizite, die wir entschlossen beheben.“