Die überraschende Abberufung von John Cryan als Vorstandschef begründete Achleitner mit einem „Entscheidungs- und Umsetzungsdefizit“. Trotzdem dankte er Cryan ausdrücklich: Er habe einen grundlegenden Wandel in der Bank angestoßen und wichtige Veränderungen umgesetzt. „Die Gleise sind gelegt, jetzt muss nur der Zug Geschwindigkeit aufnehmen.“

Große Hoffnungen setzen die Aktionäre offensichtlich in den 48-jährigen Sewing. Er war, sagte Achleitner, als Nachfolger erste Wahl. Sewing sei „durch und durch Deutsche Bank“ und kenne das Unternehmen so gut wie kaum ein anderer. Endlich stehe wieder ein Deutscher an der Spitze der Bank, der dort sein gesamtes Berufsleben verbracht habe, sagte DSW-Vertreter Nieding.

Zwar will der neue Chef an der globalen Aufstellung der Bank nichts ändern, aber er hält drastische Einschnitte für unvermeidlich. Das Zinsgeschäft in den USA, der Aktienhandel und das Finanzierungsgeschäft mit Hedgefonds werden deutlich verkleinert. Vor allem dadurch fallen bis Ende 2019 mehr als 7000 Stellen weg. Details nannte Sewing nicht. Die Kosten müssten drastisch reduziert werden. „Wir produzieren zu teuer.“

In der Unternehmens- und Investmentbank will Sewing bis Ende 2019 die Ausgaben um mehr als eine Milliarde Euro drücken und in der Privatkundensparte rund 500 Millionen Euro einsparen. Allerdings kostet die Verschlankung erst einmal Geld, allein 800 Millionen Euro im laufenden Jahr. Ab 2021 rechnet der neue Vorstandschef mit deutlich sichtbaren Effekten des Spar- und Umbaukurses. Dann soll die Kapital-Rendite der Deutschen Bank nach Steuern wieder bei zehn Prozent liegen. Durch den Verlust im vergangenen Jahr stand sie mit 0,7 Prozent im Minus. Als wichtige Basis für den Umschwung betrachtet Sewing die Fusion mit der Postbank zur „Bank für Deutschland“.

