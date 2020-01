„Wir setzen auf die Schotten“

Mannheim.Irgendwie hat Wolfgang Falke bis zuletzt doch noch gehofft: Dass es sich die Briten anders überlegen und das lassen mit dem Brexit. „Was anderes blieb mir auch nicht übrig“, sagt der Unternehmer aus Schwetzingen. Falke ist Whiskyhändler. In seinem kleinen Laden verkauft er rund 600 Spirituosen – mehr als 80 Prozent davon kommen aus Großbritannien.

Der freie Handel zwischen der Insel und der EU ist für Falke keine Frage von etwas mehr oder etwas weniger Umsatz. Es ist eine Frage der Existenz. „Wenn für den Whisky-Import künftig hohe Zölle anfallen und die Einkaufspreise drastisch steigen, steht unser Geschäft auf dem Spiel“, sagt Falke, der in Schwetzingen einen festangestellten Mitarbeiter und mehrere Aushilfen beschäftigt.

Zwar verkauft er in seinem Laden auch Zigarren – mit denen macht er aber nur etwa die Hälfte des Umsatzes, der Rest kommt über den Whisky. Und den müsse er von der Insel beziehen. „Klar gibt es auch in anderen Ländern Brennereien, aber der klassische Whisky muss aus Schottland kommen.“

Dass sich Großbritannien und die EU nach dem heutigen Brexit auf ein Abkommen einigen, durch das alles mehr oder weniger gleich bleibt, glaubt Falke kaum. „Ich gehe davon aus, dass die Preise deutlich steigen. Aber letztlich wissen wir nicht, wohin die Reise geht.“

Das weiß man auch bei der Spedition TTM in Edingen-Neckarhausen nicht. Michael Scherb, der dort den Export leitet, weiß nur eins: „Wenn sich die EU und Großbritannien bis Ende des Jahres nicht auf ein Freihandelsabkommen einigen, droht an den Grenzen Chaos.“ Ende 2020 läuft die Übergangsfrist nach dem Brexit aus, während der sich erst einmal kaum etwas ändert. „Wenn ein Anschluss-Abkommen scheitert, sind die Zollabfertigungen in Dover und Calais darauf vermutlich nicht vorbereitet und es gibt lange Staus“, sagt Scherb.

Suche nach neuen Märkten

Das würde die Fahrer der Spedition treffen. Rund 200 Lkw bringen jede Woche Waren von TTM-Kunden nach Großbritannien, vor allem nach London und Birmingham. Auch die Zollabwicklung im Vorfeld, die die Spedition auf Wunsch für ihre Kunden erledigt, würde viel aufwändiger. „Wir müssten dann für jede einzelne Sendung auf einem Lkw ein eigenes Zolldokument erstellen. Das kostet deutlich mehr Zeit.“ Insgesamt sei die Frage, wie sich das Geschäft dann entwickle. „Gerade kleine Firmen, denen der bürokratische Aufwand zu hoch wird, suchen sich vielleicht neue Märkte.“

Viele größere Unternehmen aus der Region liefern unterdessen nicht nur Waren auf die Insel, sondern sind mit eigenen Standort vor Ort. Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub beschäftigt in Großbritannien rund 300 Mitarbeiter, die britische Tochtergesellschaft steuert rund sechs Prozent zum Jahresumsatz bei. „Selbst beim Scheitern der Verhandlungen mit der EU würde Fuchs aller Voraussicht nach seine Präsenz in UK nicht in Frage stellen“, teilt eine Sprecherin mit. Wie sich das Geschäft nach dem Brexit entwickle, sei schwer vorhersehbar.

Der Mannheimer Energieversorger MVV betreibt in Großbritannien drei Kraftwerke, ein viertes entsteht – trotz Brexit – gerade für 135 Millionen Euro im schottischen Dundee. Die Partnerschaften und Projekte auf der Insel basierten auf belastbaren Verträgen, man zweifle nicht daran, dass diese auch in Zukunft tragen würden, so ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage.

Man hoffe nun auf zügige Verhandlungen über das künftige Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Darauf drängt auch der Ventilatorenhersteller ebm-papst aus dem fränkischen Mulfingen. Er macht nach Angaben eines Sprechers in Großbritannien Umsätze im zweistelligen mittleren Millionenbereich. Knapp 100 Mitarbeiter kümmern sich in einer Niederlassung nahe London um den Vertrieb der Ventilatoren auf der Insel. Es sei wichtig, dass nun „mit Hochdruck“ an einem Freihandelsabkommen gearbeitet werde.

BASF: 1300 Stoffe registrieren

Für den Ludwigshafener Chemiekonzern BASF, der rund 900 Mitarbeiter und neun Produktionsstandorte auf der Insel hat, geht es bei einem solchen Abkommen nicht nur um einen zollfreien Handel und Reisefreiheit für die Beschäftigten. Auf dem Spiel steht auch die Zulassung seiner Chemikalien in Großbritannien. Die ist dort bisher wie in allen anderen EU-Ländern durch eine einheitliche Verordnung geregelt. Sollte es nach dem Brexit ein neues Regelwerk geben, müsste die BASF nach eigenen Angaben fast 1300 Stoffe innerhalb von zwei Jahren neu registrieren – „was mit enormen Kosten verbunden wäre.“

Wolfgang Falke hat die Hoffnung übrigens noch nicht aufgeben. „Wir setzen jetzt auf die Schotten“, sagt der Schwetzinger Unternehmer. „So wie ich diese Menschen auf meinen Reisen erlebt habe, werden sie für ihre Unabhängigkeit kämpfen und dann wieder Teil der EU werden.“ Die Whisky-Zufuhr wäre dann wieder gesichert.

