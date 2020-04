„Wir werden 10 000 Betriebe verlieren“

Mannheim.Während der Einzelhandel ab Montag wieder in Teilen öffnen darf, müssen gastronomische Betriebe weiter geschlossen bleiben. Wann und wie sie wieder wirtschaften dürfen, ist unklar – und erschüttert Melanie von Görtz, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Baden-Württemberg, bis ins Mark.

Drei Hotelzimmer belegt

„Es gibt 30 000 Betriebe im Land, etwa 3000 im Rhein-Neckar-Kreis. Wenn die Politik nicht sofort reagiert, werden wir ein Drittel davon verlieren“, sagt von Görtz in einer gemeinsamen Pressekonferenz der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, dem Handelsverband Nordbaden und der Werbegemeinschaft Mannheim. „In baden-württembergischen Restaurants, Kneipen und Bars sind 235 000 Menschen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten beschäftigt und mehr als die Hälfte dieser Arbeitnehmer sind sozialversicherungspflichtig.“

Gastrobetriebe verfügten über keine dicken Kapitaldecken, wie andere Branchen. Mit den Soforthilfen, die sie erhalten haben, könnten sie nicht wirtschaften. „Was passiert mit den Menschen, wenn ihnen gekündigt wird? Sie können nicht einfach in anderen Branchen unterkommen. Die kommenden Wochen bedeuten für die meisten Betriebe Leben oder Tod“, so von Görtz weiter.

Bei der Entscheidung der Politik, einige Corona-Maßnahmen zu lockern, sei kein Wort über das Gastgewerbe gefallen. „In den großen Mannheimer Hotels sind derzeit drei Zimmer belegt. Es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, um die Verluste auszugleichen.“

Es werde dringend ein Rettungsplan benötigt, um massive Pleitewellen zu verhindern. „Die Menschen können nicht planen. In den Soforthilfeanträgen muss man Angaben in einem Drei-Monats-Zeitraum machen. Wie soll das gehen, wenn die Betreiber nicht wissen, ob sie in den kommenden zwei Wochen oder erst in zwei Monaten wieder öffnen dürfen?“ Die momentane Perspektivlosigkeit führe zu einer enormen Frustration.

Auch Lutz Pauels, Erster Vorsitzender der Mannheimer Werbegemeinschaft, unterstreicht dies: „In der Mannheimer Innenstadt gibt es rund 200 Gastrobetriebe und die Stimmung ist sehr getrübt. Auch wenn Geschäfte allmählich wieder öffnen dürfen, sind doch gerade Cafés und Restaurants eigentliche Kriterien, damit sich die Menschen in der Stadt aufhalten.“

Wie Pauels wünscht sich von Görtz, dass das Thema „Hotels und Gaststätten“ spätestens am 30. April auf die Tagesordnung kommt. Dann wird Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen beraten. „Wie die Entscheidung aussehen wird – darüber wage ich es nicht, eine Prognose zu machen“, sagt von Görtz. „Unsere Betreiber sind gut auf die Situation vorbereitet. Und obwohl sie sich extrem solidarisch gezeigt haben und noch immer zeigen, werden sie völlig im Unklaren darüber gelassen, wie es für sie weitergehen soll. Wir brauchen eine Perspektive.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020