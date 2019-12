„Wir werden das alles beweisen“

Mannheim.Schon sieben Monate dauert der Prozess vor dem Mannheimer Landgericht gegen die Schweizer Großbank UBS wegen des Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Im Januar könnte er Fahrt aufnehmen. Die wichtigsten Fragen zum Verfahren vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer.

Worum geht es eigentlich in dem spektakulären Steuerprozess?

Die UBS Deutschland mit Sitz in Frankfurt soll es deutschen Kunden zwischen 2001 und 2012 ermöglicht haben, über eine zweite Bankleitzahl ihr Geld in die Schweiz zu transferieren. Die Transaktionen wurden in Frankfurter demnach nicht überwacht. Die angebliche Absicht: Schwarzgeld auf einem Nummernkonto vor dem Zugriff des deutschen Fiskus zu bewahren. Die Anklage will dies mit einer Geldbuße in Höhe von einer Million Euro bestrafen. Außerdem soll die Schweizer Großbank weitere 82 Millionen Euro zahlen. So hoch schätzt die Staatsanwaltschaft den Gewinn aus der Beihilfe zur Steuerhinterziehung ein.

Warum dauert der Prozess denn so lange?

Weil die Materie sehr schwierig ist. Die Anklage muss nachweisen, dass die Schweizer Großbank deutschen Kunden beim Steuerbetrug geholfen hat. Dabei taucht aber ein besonderes Problem auf: Die Kunden hatten ihr Konto nicht in der Schweiz, sondern bei der UBS Deutschland AG, gegen die die Staatsanwaltschaft seit 2012 ermittelte. Diese gibt es aber gar nicht mehr. Deshalb richtet sich die Klage jetzt gegen die UBS Europe SE, die aus dem Zusammenschluss der UBS Deutschland und anderen europäischen UBS-Vermögensgesellschaften erst 2016 entstanden ist.

Warum ist das denn ein Thema in dem Verfahren?

Die Anwälte der Schweizer Großbank verweisen darauf, dass sich die Anklage auf den Zeitraum zwischen 2001 und 2012 beziehen würde. 2014 gab die Schweizer UBS aber schon Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu und zahlte 300 Millionen Euro Bußgeld an die Steuerbehörden. Die Bochumer Staatsanwaltschaft stützte ihre Anklage auf eine Steuer-CD, die das Land Nordrhein-Westfalen aufgekauft hatte. Nach dem außergerichtlichen Vergleich ging die UBS davon aus, dass sie damit haftungsmäßig aus dem Schneider sei. Doch die Mannheimer Staatsanwaltschaft betont, dass ihre eigenen Ermittlungen unabhängig von den Kollegen in Bochum erfolgt seien und der Vergleich deshalb nicht für die UBS Deutschland AG gelte.

Kommt die Anklage mit diesem Argument durch?

Schwer zu sagen. Oberstaatsanwalt Thomas Pfeiffer sieht schon in der Eröffnung des Hauptverfahrens ein Indiz dafür, dass das Landgericht ihm folgt. Die Prozessbevollmächtigten der UBS Europe SE beharren auf ihrem Standpunkt, dennoch heben die Frankfurter Staranwälte Hanns W. Feigen und Bernd Groß nicht ständig darauf ab. Sie gehen lieber in die Offensive und versuchen, die Basis der Anklage zu zerstören. Nach dem Motto: Die Bochumer Staatsanwaltschaft hat ihren Job gut erledigt – darum wurde ja gezahlt –, die Mannheimer Kollegen arbeiten dagegen schlampig. Generell ist es für das Duo Feigen/Groß von Vorteil, dass es auch das Verfahren vor dem Bochumer Landgericht für die UBS begleitet haben. Es weiß deshalb mehr als Pfeiffer.

Wer punktet bisher besser im Verfahren?

Beide Parteien schenken sich nichts. Pfeiffer geht gerne vor allem mit Feigen in den Clinch. Er hat auch zwei sehr gute Zeugen präsentiert, deren Aussagen nahelegen, dass die UBS Deutschland ein Transfersystem hatte, das ideal für Steuerhinterziehung gewesen wäre. Nur: Ob es auch wirklich dafür eingesetzt wurde, und wie hoch die Beträge waren – mit diesem Nachweis tut sich die Anklage schwer. Auf diesen Schwachpunkt beruft sich Feigen immer wieder: „Ohne Haupttäter keine Haupttat.“ Oder: „Das Zahlenwerk ist völlig unbrauchbar.“ Beim Prozessauftakt im Mai hatte Pfeiffer angekündigt: „Wir werden das alles beweisen.“ Danach kam allerdings nicht viel. Bei der Verhandlung am Montag kündigte der Oberstaatsanwalt an, er werde beim übernächsten Termin am 28. Januar Haupttäter nennen „mit richtig guten Beträgen“. Sollte er tatsächlich diesen Trumpf im Ärmel haben, wäre die bisherige offene Flanke der Anklage womöglich geschlossen.

Welche Rolle spielt der Vorsitzende Richter Ulrich Bunk?

Eine souveräne. Bunk lässt viel laufen, wenn es ihm aber zu bunt wird, grätscht er rein. Das macht Bunk bei Pfeiffer und Feigen gleichermaßen, die sich gerne duellieren – und dabei oft gebremst werden müssen.

