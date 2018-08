„Wir werden hinter die Zypresse geführt“

Anzeige

Es ging ums Prinzip – das erkannte auch die Bundesregierung. Sie legte die Auszahlung der 15 Milliarden Euro dem Haushaltsausschuss gestern zur erneuten Beratung vor. Und versicherte dem Gremium, dass man die Mehrwertsteuerangleichung im Zuge der Nachprüfung in jedem Fall im Auge behalten werde. Die Sache ging nach kurzer Debatte durch.

Außer der FDP und der AfD war nur die Linke grundsätzlich gegen den letzten Kredit. Letztere mit dem Argument, dass die „zerstörerische Kürzungs- und Privatisierungspolitik“ aufhören müsse, wie ihre Haushaltsexpertin Gesine Lötzsch erklärte.

Ab 20. August beginnt für Griechenland eine neue Zeit. Dann muss sich das Land wieder selbst an den Kapitalmärkten mit Geld versorgen. Vor allem an der Zinshöhe für die langfristigen Staatsanleihen wird sich zeigen, wie groß das Vertrauen in die Athener Regierung und ihren Reformeifer ist. Zumal im nächsten Jahr dort Wahlen sind. Der Internationalen Währungsfonds (IWF) äußerte sich Anfang der Woche skeptisch. Viele IWF-Experten zweifelten an der langfristigen Tragfähigkeit der Schulden, hieß es in Washington.

Deutschland erzielt Zinsgewinn

Zu harte Sparmaßnahmen schränkten zudem die Wachstumschancen ein. Der IWF ist seit langem für einen Schuldenschnitt. Falls Griechenland die Zinsen an den freien Märkten nicht zahlen kann, könnte ein viertes Rettungsprogramm notwendig werden. Eine kleine Hilfsreserve hat Deutschland noch im Portemonnaie. Die bisherigen Griechenland-Kredite spülten nämlich 1,9 Milliarden Euro Zinsgewinne in die Bundeskasse. Sie sollen nach und nach an Athen abgeführt werden. Die Regierung sagte gestern zu, vorher jedes Mal den Haushaltsausschuss zu beteiligen. Auch, um den Druck auf Athen aufrecht zu erhalten.

