„Wir wissen, dass von unserer Arbeit Leben abhängen“

Chicago/Seattle.Eigentlich hätte es für Dennis Muilenburg kaum besser laufen können. Im Juli 2015 wurde er zum Chef des Luft- und Raumfahrtriesen Boeing befördert – ein enormer Karriereschritt für den als Mittfünfziger noch relativen jungen US-Topmanager. Dank des boomenden Flugverkehrs erlebte Boeing unter seiner Führung beeindruckende Erfolge – doch seit zwei tödlichen Abstürzen baugleicher und fast nagelneuer Flieger aus Boeings meistverkaufter Baureihe 737 Max ist alles anders.

Der Konzernchef ist nun als Krisenmanager gefordert und steht selbst massiv in der Kritik. Nachdem binnen fünf Monaten zwei 737-Max- 8-Jets in Indonesien und Äthiopien abgestürzt und 346 Menschen dabei ums Leben gekommen sind, gelten fast weltweit Flugverbote für die Maschinen. Der Flugzeugtyp, der gestern noch Umsatztreiber und Ertragsbringer war, wird in den Medien heute als „Unglücksflieger“, „Krisenflieger“ oder „Todesflieger“ bezeichnet.

All das ist ohnehin schon ein Image-Desaster, erschwerend kommt jedoch hinzu, dass Muilenburgs Umgang damit alles andere als souverän wirkt. Statt aufzuklären, liefert Boeing lediglich kurze Statements, die als Reaktion auf neue Entwicklungen auf der Website erscheinen. Zwar sprechen Boeing und Muilenburg den Angehörigen der Todesopfer darin ihre Anteilnahme aus, doch es sind vor allem formale Sätze, wie dass der Konzern die Unfallermittlungen weiter unterstütze und mit den Behörden zusammenarbeite.

Kritik an Stellungnahmen

In den US-Medien kommt Muilenburg damit nicht gut weg. Die Stellungnahmen schienen, als ob sie „von einem Ingenieur und einem Anwalt zusammen geschrieben worden wären“, kritisierte Experte Erik Bernstein von der PR-Agentur Bernstein Crisis Management im Magazin „Bloomberg Businessweek“. Angesichts der Dimension von Boeings Krise müsse Muilenburg häufiger die Stimme erheben, forderte Susan Tellem von der Firma Tellem Grody Public Relations im „Wall Street Journal“.

Am Montag versuchte es Muilenburg mit einem Brief an Passagiere und die ganze Branche, in dem er sich um mehr Empathie bemühte. Der „tragische Verlust“ der beiden Flugzeuge berühre „uns alle, verbindet Völker und Nationen im gemeinsamen Leid mit allen, die trauern“. Und: „Wir wissen, dass Leben von der Arbeit abhängen, die wir machen.“

Das Vertrauen von Fluggesellschaften und Fluggästen zurückzugewinnen, ist jetzt die große Aufgabe, vor der Muilenburg steht. Die Boeing-Krise ist ihm nach Meinung der meisten Experten nur begrenzt zuzuschreiben. Denn es war Muilenburgs Vorgänger Jim McNerney, der 2011 die kostensparende Entscheidung traf, die in die Jahre gekommene 737 zu überarbeiten, statt sie durch eine neue Konstruktion zu ersetzen. Möglicherweise war es eine verheerende Entscheidung. dpa

