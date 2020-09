Wirecard: Opposition will Untersuchungsausschuss

Berlin.Noch in diesem Herbst soll ein Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Wirecard-Skandal die Arbeit aufnehmen. „Trotz der vielen Sondersitzungen und trotz der vielen Fragenkataloge hat es die Bundesregierung nicht geschafft, den Fall Wirecard lückenlos und gründlich aufzuarbeiten“, sagte der Grünen-Abgeordnete Danyal Bayaz.

Seine Fraktion sicherte am Dienstag nach einer zweitägigen Sondersitzung des Finanzausschusses ebenfalls ihre Unterstützung zu – damit können FDP, Linke und Grüne gemeinsam für einen U-Ausschuss stimmen. Insbesondere der SPD droht damit im heraufziehenden Bundestagswahlkampf Ungemach. Schließlich ist ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz als Finanzminister ein Akteur im „größten Finanzskandal der Nachkriegsgeschichte“, wie der CSU-Abgeordnete Hans Michelbach die Wirecard-Affäre nennt.

Verdachtsmeldungen von 2019

Im Juni hatte der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies, und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro summieren.

Insbesondere die Opposition hofft auf hochkarätige Zeugen, neben Finanzminister Scholz also etwa Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die sich noch im vergangenen Herbst bei einer China-Reise für Wirecard ins Zeug legte.

Bevor der Ausschuss starten kann, müssen sich die Fraktionen auf einen Untersuchungsauftrag einigen und ein Viertel der 709 Abgeordneten im Plenum muss dafür stimmen. Die Opposition hofft, dass das noch im September geschieht. Die Zeit drängt wegen der Bundestagswahl im kommenden Herbst, zumal es im Interesse der untersuchten Personen und Behörden liegen kann, die Ermittlungen zu verschleppen. Wirecard-Verantwortliche stehen im Verdacht, Geldwäsche betrieben zu haben, also illegale Einkünfte in den legalen Wirtschaftskreislauf eingespeist zu haben. Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls, die sogenannte Financial Intelligence Unit (FIU), gab bereits 2019 zwei Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Wirecard an das Landeskriminalamt Bayern weiter.

Diese „Smoking Gun“ sei aber dann von der Staatsanwaltschaft offenbar nicht weiter verfolgt worden, sagte Jens Zimmermann. „Das ist natürlich ein Punkt, der schon aufhorchen lässt“, sagte der SPD-Abgeordnete, der von einer „heißen Spur“ sprach. Mittlerweile prüft die FIU 144 Vorgänge. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020