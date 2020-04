Wirtschaft unterstützen – leicht gemacht

Rhein-Neckar.Wo kann ich noch einkaufen gehen? Wer liefert mir mein Essen nach Hause? Wie kann ich lokale Unternehmen unterstützen? In der Corona-Krise werden die Geschäftsleute in der Region erfinderisch. Nur war es bislang nicht einfach, seinen Kunden zu zeigen, dass man weiterhin für sie da ist. Jetzt schon. Das neue Portal der Mediengruppe Dr. Haas, zu der auch diese Zeitung gehört, verbindet Kunden mit Händlern, Kulturbegeisterte mit Kultur und Familien mit Freizeitaktivitäten. Aber wie? Ein Überblick:

Das Portal

„Gemeinsam stark!“ – so heißt das Portal, das die Mediengruppe der Geschäftswelt der Region kostenlos zur Verfügung stellt. Jeder, ob Anbieter oder Kunde, kann ganz einfach darauf zugreifen und nach Einträgen suchen oder selbst zur Vielfalt des Angebots beitragen. Vom Handwerker über Boutiquen und Blumenhändler bis hin zur Kunstgalerie.

Die Suche nach Angeboten

Es ist ganz einfach, nach einem passenden Angebot in der Nachbarschaft zu suchen. Ein Beispiel: Zu Hause fällt einem langsam die Decke auf den Kopf, und man sehnt sich nach etwas Kunst und Kultur. Also besucht man das Portal, gibt seine Stadt und den gewünschten Umkreis ein – hier also „Mannheim“ und „10 Kilometer“. Schon erscheinen Kulturstätten, die online weiter für ihre Kunden geöffnet sind. In diesem Fall sind das die Angebote von Design3dkarten und Atelier kleinfeld44 in Mannheim und von der Galerie Lauth in Ludwigshafen.

Das Eintragen einer Leistung

Ähnlich einfach ist es auch, seine eigene Leistung auf dem Portal zu veröffentlichen: Rechts oben auf der Webseite befindet sich ein blauer Button mit der Aufschrift „+ Eintrag hinzufügen“. Klickt man diesen an, werden einige Informationen zum Angebot abgefragt. Anbieter können ihr Logo hochladen, ihre Leistung beschreiben, Kontaktdaten veröffentlichen und mit einem Link zu ihrer eigenen Webseite verweisen.

Die Reichweite

In der Region, von Tauberbischofsheim über Landau bis Darmstadt und sogar darüber hinaus, haben bereits mehr als 150 Unternehmer ihre Angebote veröffentlicht – und das seit der Freischaltung am Freitag. Das bedeutet für Kunden vor allem eines: Ein weitreichendes Angebot, mit dem sie vielleicht wieder ein wenig Normalität in ihren Alltag bringen – und dabei sogar noch die lokale Wirtschaft unterstützen.

Info: Das Portal unter morgenweb.de/gemeinsamstark

