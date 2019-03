Wirtschaftsnachrichten aus China bremsen den Dax

Frankfurt/Main (dpa) - Verunsichernde Konjunkturnachrichten aus China haben den Dax geschwächt. Der deutsche Leitindex pendelte bis zum Mittag dicht um seinen Vortagesschluss.

Zuletzt stand das Börsenbarometer um 0,05 tiefer bei 11.587,18 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rutschte im Handelsverlauf um 0,40 Prozent auf 24.629,06 Zähler ab. Ähnlich zäh verlief der Handel in Europa, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam zuletzt auf ein kleines Plus von 0,13 Prozent auf 3321,50 Punkte.

Bereits am Vortag hatte der Dax nach seinem jüngsten Kursanstieg geschwächelt. Selbst Berichte über «substanzielle Fortschritte» im US-chinesischen Handelsstreit hatten am Rosenmontag den Dax nicht mehr treiben können.

Am Dienstag verunsicherten erneut Nachrichten aus China: Angesichts des Handelskrieges mit den USA und der hohen Verschuldung gab Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel seit fast drei Jahrzehnten vor. Der stotternde chinesische Wirtschaftsmotor ist immer wieder Anlass für Sorge bei den Investoren.

Dies belastete an der Börse vor allem die Autobauer und -zulieferer, für die der dortige Markt immens wichtig ist. Unter den Branchenvertretern im Dax erwischte es die Aktien des Reifenherstellers Continental mit mehr als einem Prozent Kursabschlag am deutlichsten. Die zuletzt schwankungsanfälligen Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard landeten mit zwei Prozent Abschlag auf dem letzten Index-Platz.

An der Dax-Spitze erholten sich dagegen die Papiere des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) von ihren Verlusten am Vortag. Die Papiere zogen um mehr als ein Prozent an.

Noch größere Kursbewegungen gab es vor allem in den hinteren Börsenreihen. Nach kräftigen Zuwächsen am Vortag löschten die Papiere von Wacker Chemie das Plus komplett wieder aus - sie verloren fast zehn Prozent. Der Konzern rechnet überraschend wegen niedrigerer Polysilizium-Preise mit einem deutlichen Rückgang beim operativen Ergebnis in diesem Jahr.

Papiere des Spezialchemiekonzerns Evonik zogen zeitweise auf den höchsten Kurs seit Mitte November, zuletzt betrug das Plus noch knapp vier Prozent. Der Konzern erfreute mit einem unverhofft hohen Verkaufspreis für das an den Finanzinvestor Advent gehende Methacrylat-Geschäft.