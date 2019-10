Wirtschaftsweise Schnabel soll EZB-Direktorin werden

Mannheim/Frankfurt.Eine Expertin für Finanzkrisen und Bankenregulierung soll der designierten EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Seite stehen. Das Bundeskabinett nominierte Isabel Schnabel (Bild) für das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB). Die 48-Jährige hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert – und schloss 1998 mit Note 1,0 als Jahrgangsbeste ab. Sie promovierte über den Zusammenhang von makroökonomischen Risiken und Finanzkrisen und lehrt als Professorin für Finanzmarktökonomie an der Universität in Bonn.

Die als diskussionsfreudig und engagiert geltende Schnabel gilt als Expertin für Bankenregulierung und Finanzkrisen. 2014 wurde sie in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen und ist damit eine der sogenannten Wirtschaftsweisen. Die Ökonomen beraten die Bundesregierung. Die Entscheidung des Kabinetts dürfte aber nicht jedem gefallen. Schnabel gilt zumindest nicht als fundamentale Kritikerin der lockeren Geldpolitik von Mario Draghi. Er tritt Ende Oktober von der EZB-Spitze ab, und angesichts der Nullzinsen, die Sparer hart treffen, ist in Deutschland der Wunsch nach einem neuen Kurs der Notenbank groß.

Warnung vor Populismus

Schnabel aber warnte jüngst im „Handelsblatt“ davor, die EZB bei aller Kritik an einzelnen Maßnahmen zu verdammen. „Dass Politiker, Journalisten und Banker das Narrativ verstärken, die EZB stehle den deutschen Sparern ihr Geld, das ist gefährlich.“ Schnabel hält Populismus für riskant. Die Ökonomin soll der Juristin Sabine Lautenschläger folgen, die im September überraschend ihren vorzeitigen Rückzug aus dem sechsköpfigen EZB-Direktorium erklärt hatte. dpa (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019