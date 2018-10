„Wissen hat eine immer kürzere Halbwertszeit“

Ludwigshafen.Michael Heinz, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar und BASF-Arbeitsdirektor, glaubt, dass wir Bildung künftig ganz anders gestalten müssen. So sollten Schulen viel flexibler werden. Vom kommenden Bildungsgipfel erwartet er einen Imagegewinn für die Region.

Herr Heinz, haben Sie heute schon etwas Neues gelernt?

Michael Heinz: Der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Aber heute Morgen habe ich erstmal in einem Meeting vorgetragen, also mehr gelehrt als gelernt. Natürlich heißt es auch für mich als BASF-Vorstand, immerzu am Ball zu bleiben. Wir bekommen bei der BASF ständig neue Infrastruktur, zum Beispiel neue Smartphones und Computerprogramme, und Prozesse und Abläufe ändern sich immer wieder. Genau darum geht es auch beim Bildungsgipfel der Metropolregion Rhein-Neckar: Wir müssen permanent dazulernen.

Was bringt der Bildungsgipfel der Region?

Heinz: Wir wollen uns in der Metropolregion Rhein-Neckar bei den Zukunftsthemen positionieren. Unser Ziel ist ja, bis 2025 eine der bedeutendsten Metropolregionen Europas zu sein. Und eines der wichtigsten Themenfelder überhaupt ist sicher die Bildung, zusammen mit der Digitalisierung. Bildung ist das Fundament für unseren Wohlstand von morgen. Bei der zweiten Auflage des Gipfels erwarten wir mehr als 1500 Besucher aus allen Bereichen der Bildung. Die Hälfte von ihnen kommt von außerhalb der Region aus ganz Deutschland.

Das Programm ist weit gefasst – was ist der gemeinsame Nenner?

Heinz: Bildung ist ja in Zeiten der Digitalisierung überall verfügbar. Aber was wir mit diesem Wissen machen, wie wir es gestalten und daraus einen Mehrwert für uns schaffen, und zwar möglichst gemeinsam – das ist das Thema der Veranstaltung. Das betrifft alle Akteure, angefangen bei der frühkindlichen Bildung über weiterführende Schulen bis zu den Universitäten. Wir als Veranstalter wollen Impulsgeber sein, wir wollen, dass sich die Teilnehmer austauschen und miteinander vernetzen. Das ist wichtig, um neue Bildungskonzepte zu entwickeln, die uns voranbringen.

Haben Sie ein Beispiel?

Heinz: Ganz konkret müssen wir schauen, wie wir das Thema Digitalisierung in den Schulen platzieren, aber nicht einfach als ein zusätzliches Schulfach. Es braucht innovative Konzepte, wie digitale Bildung fächerübergreifend im Unterricht eingebaut werden kann. Dabei geht es um das Verständnis, was alles mit Digitalisierung einhergeht. Wir wissen noch gar nicht genau, welche Veränderungen Digitalisierung und künstliche Intelligenz bringen werden. Das heißt aber, dass wir viel schneller und flexibler sein müssen. Schauen Sie sich an, wie schwierig es derzeit ist, Lehrpläne in einzelnen Schulen zu ändern – da müssen wir wesentlich agiler werden.

Wie zufrieden ist die Wirtschaft mit den Universitäten und Schulen der Region?

Heinz: Wir haben drei international renommierte Universitäten, 20 Hochschulen, die eng mit der Wirtschaft kooperieren und auf deren Bedürfnisse ausgerichtet sind. Dazu kommt ein dichtes Netzwerk von Schulen, Kitas und vielen anderen Akteuren. Und denken Sie an die Tschira-Stiftung und die Wirtschaftsinitiative Wissensfabrik oder die Cleverlinge2 der Uni Mannheim. Ich glaube, die Grundvoraussetzungen sind sehr gut in der Region. Auch weil alle Akteure bereit sind, sich auszutauschen.

Wie funktioniert das?

Heinz: Wir haben zum Beispiel einen regionalen Wissenschaftsbeirat, in dem Wirtschaft und Hochschulen präsent sind. Dazu gibt es einige zarte Pflänzchen, etwa ein neues Projekt in Neustadt, bei dem naturwissenschaftliche und technische Fächer, also die MINT-Fächer, auf kommunaler Ebene stärker gefördert werden. Aber alle müssen sich viel stärker vernetzen, damit wir schlagkräftiger werden. Es gibt noch wahnsinnig viel zu tun.

Die BASF engagiert sich bereits in Kindergärten und Schulen mit finanzieller Förderung und mit Projekten. Warum tun Sie das?

Heinz: Wir wollen das Interesse für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik wecken, und zwar schon im frühen Kindesalter. Das müssen wir entlang der Bildungskette wachhalten – um sicherzustellen, dass die Fachkräfte heranwachsen, die wir morgen brauchen. Nehmen Sie das Konzept der Wissensfabrik, bei dem Unternehmen und Stiftungen unterschiedliche Bildungsprojekte fördern und an Kindergärten und Schulen bringen. Ich habe sogar ein Beispiel dabei (Heinz holt einen winzigen Computer aus seiner Tasche). Mit diesem Calliope Mini aus dem IT2School-Projekt können Sie bereits Drittklässlern das Programmieren auf einfachem Niveau beibringen. Und es macht Ihnen noch Spaß dabei. Digitale Bildung geht aber auch analog, ganz ohne den Einsatz von Hard- und Software.

Wie ist Ihre Erfahrung als Arbeitgeber: Sind junge Menschen auf das Berufsleben vorbereitet?

Heinz: Die Qualität derer, die wir bei der BASF einstellen, hat nicht abgenommen. Die Jahrgänge sind aber uneinheitlicher geworden, das sagen mir unsere Ausbilder. Klassische Ausbildungsberufe sind natürlich vom Rückgang der Geburten betroffen. Und in diesen – verglichen mit früher – zahlenmäßig deutlich kleineren Jahrgängen strebt heute die Hälfte ein Studium an. Insgesamt nimmt also die Zahl der Bewerber für Lehrberufe ab, damit haben viele kleinere Betriebe schon Probleme. Die BASF hat als bekannter Arbeitgeber noch die Möglichkeit, die Spreu vom Weizen zu trennenauszuwählen. Auch wir werden uns aber mehr anstrengen müssen.

Welche Kompetenzen werden denn künftig gefragt sein?

Heinz: Das ist natürlich ein großes Thema des Bildungsgipfels. Sicher ist, dass Wissen an sich eine immer kürzere Halbwertzeit hat. Schauen Sie sich die BASF an, wir haben früher unsere Auszubildende nach Notendurchschnitt ausgewählt, aber das ist nicht mehr aussagekräftig genug. Jetzt machen wir einen Eingangstest, bei dem wir Fähigkeiten wie Lernbereitschaft und Motivation oder die Offenheit für Veränderungen herauszufinden versuchen. All diese Kompetenzen werden künftig noch viel wichtiger werden.

