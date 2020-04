„Wissen Sie, wie ich Geld abheben kann?“

Mannheim.Er steht am Bankautomaten an. Trägt eine dunkle Brille. Mit einem Gehstock versucht er, sein Zittern zu unterdrücken. Unter seinem Hut blitzen die weißen Haare hervor. Eine Plastiktüte in seiner Hand schwankt hin und her. Raschelt ein wenig durch die unkontrollierten Bewegungen. Leidet er an Parkinson? Nur eine Vermutung. Rein aus der Beobachtung heraus. Ganz gesund ist er sicherlich nicht.

