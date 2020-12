Wo kann ich ab Mittwoch noch einkaufen?

Berlin/Stuttgart/Wiesbaden/Mainz. Am Mittwoch geht Deutschland in den harten Lockdown. Auch der stationäre Einzelhandel muss schließen. Einige Details müssen noch in den Verordnungen der Bundesländer geklärt werden. Was steht jetzt schon fest? Fragen und Antworten.

?Bleiben Supermärkte geöffnet?

Ja. Wie auch im Lockdown im Frühjahr bleibt der Einzelhandel für Lebensmittel

...