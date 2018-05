Wo sich Verbraucher beschweren können

Anzeige

Ein Brief kommt nicht an, ein Paket wird unterwegs beschädigt – wer Ärger mit der Post oder einem Paketdienst hat, sollte sich zuerst einmal an das Unternehmen wenden. Gibt es aber grundlegende oder wiederkehrende Probleme, können sich Verbraucher auch an die Bundesnetzagentur in Bonn wenden.

Die Behörde sammelt und prüft nach eigenen Angaben alle Eingaben zu Ausfällen bei der Zustellung oder Falschzustellungen, zu langen Laufzeiten oder fehlenden Benachrichtigungen über Ersatzzustellungen in der Nachbarschaft. Den jeweiligen Beschwerden wird nachgegangen. Im Zweifel fordert die Bundesnetzagentur das Unternehmen auf, den Sachverhalt zu prüfen und eine Stellungnahme abzugeben. Kommt es zu keiner für alle befriedigenden Lösung, kann die Schlichtungsstelle Post der Bundesnetzagentur angerufen werden. Sie vermittelt bei Streitigkeiten zwischen Kunden und Anbietern von Postdienstleistungen. Die Schlichtung wird nur auf Antrag durchgeführt.

Eine weitere Möglichkeit: Die Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Thüringen haben das Internet-Portal Post-Ärger.de eingerichtet. Hier sollten sich Verbraucher zusätzlich zur Beschwerde bei der Bundesnetzagentur mit ihren Problemen melden. Auf diese Weise können mögliche Problemfelder am Brief- und Paketmarkt besser erkannt werden. dpa