Wo sollen die Züge rollen?

Seit Jahren wird geplant, gestritten und diskutiert: Die Deutsche Bahn will am Freitag ihre endgültige Entscheidung für die Trassenführung der neuen Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim bekanntgeben. Ein Überblick über die Streitthemen.

Die Sicht aus Mannheim

Von der Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim ist die Quadratestadt zunächst nur peripher betroffen. Die Planung endet ab dem Bahnhof Mannheim-Waldhof – und ist somit sozusagen an der nördlichen Stadtgrenze abgeschlossen. Dennoch ist der Entschluss für eine Trasse für Mannheim von Bedeutung. Der Verband Region Rhein-Neckar hatte 2019 ein Positionspapier vorgelegt, in dem er Forderungen gestellt hatte. Man wolle keine konkreten Streckenverläufe vorgeben, „wir planen das nicht, das ist Aufgabe der Bahn“, hatte Christoph Trinemeier vom Verband gesagt. Unter anderem sollen Bahn und Bund einen Güterzugtunnel unterhalb des Mannheimer Stadtgebiets prüfen. Dass die Forderungen technisch machbar sind, hatte „eine externe gutachterliche Begleitung“ bestätigt, wie Trinemeier betont hatte.

Lärmschutz und Klimaziele

Was die Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim-Waldhof anbelangt, so unterstützt der Verband die Pläne der Bahn, wonach auf der Strecke nachts auch Güterzüge fahren. Auch sei man dafür, Waldbestände durch den Bau von Tunneln zu erhalten. Außerdem sollte eine Trassenführung entlang von Wohnsiedlungen ebenfalls unterirdisch sein.

Wichtig für die Mannheimer sind allerdings die Schienentrassen im Stadtbereich. Schon heute leiden die Anwohner der östlichen Riedbahn unter dem Lärm der Güterzüge. Sie befürchten, dass der Güterzugverkehr nach der Fertigstellung der ICE-Neubaustrecke weiter zunehmen wird. Der Verband forderte in seinem Positionspapier deshalb die Prüfung eines Güterzugtunnels unterhalb des Stadtgebiets mit Anbindung an den Rangierbahnhof. „Wir wollen einen Güterzugtunnel, der nicht ausgelegt ist auf Hochgeschwindigkeitszüge“, hatte der Vorsitzende des Planungsausschusses, Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU), 2019 gesagt. Damit will man erreichen, dass Güterzüge unterirdisch an Mannheim vorbeigeführt werden, Personenzüge aber weiterhin in der Quadratestadt halten. Weil die Bahn schon bei der ICE-Neubaustrecke teilweise in Tunnellage plane, komme die Trasse auf einem niedrigen Höhenniveau an, und es seien keine langen Rampen nötig, um die Güterzüge nach unten zu führen.

Bürgerinitiativen und die Stadtverwaltung fordern einen Tunnel vor allem aus Lärmgründen. Gunther Mair von der Initiative „Gesundheit statt Bahnlärm in Mannheim“ hat große Sorge vor der Entscheidung, die am Freitag verkündet wird: „Wir sind uns sicher, dass eine Tunnelführung durch Mannheim bei dieser Entscheidung keine Rolle spielte“, sagt er auf Anfrage dieser Redaktion. Außerdem, erklärt er, habe sich seine Initiative von der reinen Lärm-Perspektive auch auf die Verkehrswende und damit auf EU-Klimaziele ausgeweitet. „Wir wünschen uns, dass sich der Verkehr immer mehr auf die Schienen verlagert. Daher fordern wir auch, dass sich Bund und Bahn für ihre Planungen im Norden mindestens zwei weitere Gleise offenhalten.“

Die Initiative habe über eine Bundestagsanfrage erfahren, dass das Verkehrsministerium bald seine Verkehrsprognose 2030 auf 2035 anpassen werde. „Und hier wird sich vieles auf den Schienenverkehr verlagern – darauf muss die Bahn vorbereitet sein“, erklärt Mair.

Die Sicht der Bergstraße

Für den Verlauf der ICE-Neubaustrecke auf dem Abschnitt zwischen Darmstadt und Lorsch gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: eine Trasse entlang der A 67 und eine Streckenführung an der A 5. In letzterem Fall würden die Gleise entweder durch den Bensheimer Westen nach Lorsch oder hinter Heppenheim Richtung Südwesten abbiegen.

Im Kreis Bergstraße haben sich der Landkreis, zahlreiche Kommunen und Verbände auf eine sogenannte Konsensvariante festgelegt. Diese sieht eine Bündelung mit der A 67 vor. Die an der A 5 gelegenen Städte Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim hatten sich mehrfach mit Resolutionen gegen eine Streckenführung vor ihrer Haustür gewandt. Immerhin würde diese Variante entlang der Bergstraße mindestens 80 000 Einwohner unmittelbar betreffen, so das Argument. Auf Ablehnung stößt die A-5-Version aus mehreren Gründen. So würde eine solche Gleisführung etwa die Bensheimer Stadtteile im Westen optisch wie infrastrukturell von der Kernstadt trennen. Auch Aspekte des Flächenverbrauchs und des Naturschutzes werden ins Feld geführt.

Doch auch bei den an der A 67 gelegenen Ortschaften wie dem Bensheimer Stadtteil Langwaden, der Gemeinde Einhausen und der Stadt Lorsch war man alles andere als begeistert von der Vorstellung, künftig noch erheblich stärker durch Lärm und Flächenverbrauch im unmittelbaren Umfeld belastet zu werden. Zwingend zur geforderten Konsenstrasse gehört daher der Bau eines langen bergmännischen Tunnels. Die Schienen sollen bereits vor Langwaden in der Erde verschwinden, kurz nach Einhausen unterirdisch die A 67 queren und auf jeden Fall erst hinter Lorsch wieder an der Oberfläche auftauchen.

Strecke hängt auch von Darmstadt ab

Dies ist auch die Hauptforderung des Vereins Mensch vor Verkehr (MvV). Bereits im Jahr 1999, als sich die Stadt Lorsch erstmals mit den Plänen zur Neubaustrecke befasste, hatte sich hier eine Bürgerinitiative zusammengefunden. 2002 wurde daraus ein eingetragener Verein. Allein die Konsenstrasse kann nach Einschätzung von MvV bei einem Vergleich überzeugen, bei dem alle Gesichtspunkte untersucht werden: etwa Lärmbelastung für die Bevölkerung, Artenschutz, Naherholung, Bodenbelastung und der Anschluss in Mannheim.

Doch wo die Gleise künftig durch den Kreis Bergstraße verlaufen werden, hängt auch von der Entscheidung ab, wie Darmstadt an die Neubaustrecke angeschlossen wird. Unstrittig ist nach Einschätzung der Stadt laut einer Pressemitteilung mittlerweile die stets geforderte Anbindung des Hauptbahnhofs an die Neubaustrecke. In den Plänen für den sogenannten „Deutschlandtakt“, der ab 2030 umgesetzt sein soll, sei der Hauptbahnhof Darmstadt als regionaler ICE-Knoten mit stündlich haltenden Zügen in jede Richtung vorgesehen.

Wie die Anbindung erfolgt, steht noch nicht fest. Verschiedene Varianten sehen eine Süd-anbindung des Hauptbahnhofs mit einer Art Bypass an die ICE-Referenztrasse vor. Bei einer dieser Lösungen würde die Trasse auf jeden Fall entlang der A 67 verlaufen. Die Alternative ist eine Vollanbindung von Darmstadt entlang der bisherigen Main-Neckar-Bahn. Im Anschluss würde es entweder an der A 5 oder an der A 67 weitergehen.

Die Sicht aus dem Ried

Groß war die Erleichterung der Menschen im südlichen Teil Südhessens, als die Bahn 2019 ihre Vorzugsvariante für die Neubaustrecke zwischen Lorsch und Mannheim vorstellte. Doch rasch stellte sich Ernüchterung ein. Zwar war das Worst-Case-Szenario vom Tisch – eine oberirdische Trassenführung durch den Lampertheimer Wald –, nachdem die Bahn angekündigt hatte, die Strecke in einen Tunnel in offener Bauweise zu verlegen. Als sich aber herausstellte, dass auch für einen solchen Tunnel eine breite Schneise durch Wald und Ackergelände geschlagen werden müsste, wandelte sich die Zuversicht in Skepsis.

Neun von zehn möglichen Varianten, die für die Streckenführung zwischen Darmstadt und Mannheim infrage kommen, würden – ob mit der A 67 oder der A 5 gebündelt – den Bereich um Lampertheim betreffen. Lediglich die Bündelung mit der A 5, die erst südlich von Heppenheim nach Westen abknicken würde, hätte keine Folgen für den Wald und den angrenzenden Lampertheimer Stadtteil Neuschloß. Dafür müssten sich die Bewohner des Stadtteils Hüttenfeld an den Gedanken gewöhnen, ICE-Verkehr vor der Haustür zu dulden – und dies auch mit Blick auf ein über die Weschnitz geführtes Brückenbauwerk.

Alle anderen bislang bekannten neun Streckenvarianten würden den Wald bei Lampertheim und die südlich daran angrenzenden Ackerflächen durchschneiden. Kommunal- und Kreisparlamente haben sich deshalb frühzeitig auf eine Konsensvariante verständigt, die eine ICE-Trasse bis zum Viernheimer Dreieck bündeln würde und erst dann parallel zur A 6 nach Westen abknickte. Die Bahn hat diesen Konsens bislang in ihren öffentlichen Stellungnahmen und Planungsberichten ignoriert. Deshalb überwiegt in Südhessen die Befürchtung, dass es bei der bisherigen Vorzugsvariante – der Durchquerung des Lampertheimer Waldes – bleiben könnte.

Da für einen Tunnel in offener Bauweise eine 40 Meter breite Schneise geschlagen werden müsste, die lange kahl bliebe, weil der Tunnel mit einer hohen Erdschicht überwölbt würde, fürchtet das Staatliche Forstamt nachhaltige Schäden im ohnehin von Klimawandel und Umwelteinflüssen schwer geschädigten Ökosystem. Das Forstamt befindet sich mitten in einer Phase des Waldumbaus, um Bäume, die unter den aktuellen Bedingungen keine Überlebenschance mehr haben, zu ersetzen. Lampertheimer Landwirte haben unterdessen Klagen angekündigt, sollten ihre Ackerflächen, die südlich an den Wald grenzen, von einer ICE-Trasse durchquert werden.

Initiative pocht auf bergmännischen Tunnel

Die Lampertheimer Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse“ geht davon aus, dass die Bahn an ihrer Vorzugsvariante festhält. Sie wäre die kürzeste und schnellste Lösung, um den Schienenverkehr zwischen Darmstadt und Mannheim zu beschleunigen. Dies ist auch das erklärte Ziel der Bahn: Sie will die Zeit, die ein Schnellzug auf der 60 Kilometer langen Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim braucht, um neun auf 27 Minuten verkürzen. Sollten sich die Befürchtungen der Südhessen bestätigen, bliebe ihnen nur noch die Hoffnung, dass es Kräfte im Bundestag gibt, die dieses Szenario verhindern. Die Forderung lautet: Ein bergmännischer Tunnel muss her.

