Stuttgart.Der baden-württembergische Maschinenbau erwartet auch im laufenden Jahr deutliche Zuwächse bei den Auftragseingängen, beim Umsatz und bei der Beschäftigung. „Die aktuelle wirtschaftliche Lage ist ohne Zweifel gut bis sehr gut“, rechnet der Landeschef des Verbandes der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), Mathias Kammüller, auch im laufenden Jahr mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Beschäftigung. Für 2019 seien die Unternehmen der Paradebranche aber „nicht mehr ganz so optimistisch“. Die Vorsicht erklärt Kammüller mit den politischen Unsicherheiten in der Welt. In der gestern vorgestellten Konjunkturumfrage rechnet jedes fünfte der 224 beteiligten Unternehmen nächstes Jahr sogar mit einem Umsatzminus. „Die Wolken am Horizont werden dunkler“, sagt er.

Kammüller verweist auf den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskrieg. Eine Ausweitung könnte seiner Ansicht nach die wirtschaftliche Entwicklung in Europa „spürbar treffen“. Mit Sorge sehe er die zwischen den USA und China in Gang gesetzte Spirale aus gegenseitigen Strafzöllen, die auch die Unternehmen in Europa treffen würden. Negativ beurteilen zwei Drittel der Betriebe den Absatzmarkt Großbritannien nach dem EU-Austritt.

Exportquote rund zwei Drittel

Für 2018 erwartet der VDMA einen Rückgang der Lieferungen nach Großbritannien, ausgelöst durch die aus dem Brexit resultierende allgemeine Unsicherheit und den Kursverfall des Pfund. Der Verbandschef setzt auf ein Freihandelsabkommen, um das „Schreckensszenario eines harten Brexits abzuwenden“.