WOS Swiss Investments AG plant Investment von 20 Millionen Dollar in Online-Immobilienmarktplatz der VAE

Anzeige

Thomas Wos - ein Investor und Experte mit Erfolg

2016 war es, als Thomas Wos zuletzt rekordverdächtige Nachrichten produzierte. Ein US-Investor steckte vor zwei Jahren mehr als 30 Millionen Euro in das von Thomas Wos geführte Startup unlimited-emails.com, welches sich darum kümmert, Onlinemarketing mittels intelligenter Software und E-Mail-Marketing zu optimieren. Auf etwa 100 Millionen Euro Unternehmenswert wurden schon damals die Aktivitäten von Thomas Wos geschätzt. Kunden, Investoren und Mitarbeiter rühmen in Dutzenden von Presseberichten die Hands-On-Mentalität des Gründers, der selbst vertrackte Projekte wieder auf die Erfolgsspur bringt, mit seinen Ideen Mitbewerbern regelmäßig einen Schritt voraus ist und zudem sein Wissen und seine Erfahrung als Dozent und Autor von Fachbüchern weitergibt.

WOS Swiss Investments AG hat internationale Reputation

Gemeinsam mit Ehefrau Jennifer Wos und der WOS Swiss Investments AG zündet nun voraussichtlich die nächste Stufe der zukunftsgerichteten Strategie. Denn die selbstgesetzten Ziele, bis 2020 Vermögenswerte von über 300 Millionen Euro aus der Schweiz heraus zu verwalten, erscheint aufgrund der bereits erfolgten Unternehmensbewertung vorheriger Projekte sehr realistisch. Der Schulterschluss von WOS Swiss Investments AG, All Realestates und All Realestates Development beschäftigt die Branche bereits jetzt. Diese Kooperation verspricht Immobilienwirtschaft 2.0 - das lokale Netzwerk aus den VAE trifft auf den bewährten Finanzstandort Schweiz und die Expertise der WOS Swiss Investments AG. Die Gründer Jennifer Wos und Thomas Wos der WOS Swiss Investments AG wissen, welche Bedürfnisse Neubürger aus Europa in Dubai und den VAE haben. Thomas Wos ist in der Schweiz lebender Deutscher, seine mehr als 60 Mitarbeiter sind weltweit tätig und geben so anschauliche Erfahrungen weiter. Jennifer Wos ist aus der Schweiz an mehrsprachige und multiethnische Geschäftsumgebungen gewöhnt. Ihr Motto "Wir sind bereit, zu helfen, und hören zu", hat in der Praxis bereits international Kunden in Nordamerika und Europa überzeugt.

Chancen in den VAE: all-realestates.com und WOS Swiss Investments AG als starkes Duo

Die bundesdeutsche Germany Trade & Invest (GTAI) erwartet in ihrem jüngsten Bericht zur Wirtschaftsentwicklung in den VAE für 2018 ein Wirtschaftswachstum von zwei Prozent und prognostiziert für 2019 drei Prozent. Für Dubai wird mit Sondereffekten durch die dortige EXPO 2020 gerechnet. Von diesen Vorzeichen dürfte auch All Realestates mit seiner Tochterfirma All Realestates Development profitieren. Für Beobachter erscheint es daher ein logischer Zeitpunkt, dass sich die WOS Swiss Investments AG mit einem millionenschweren Investment einbringt, das von den Gründern und Inhabern Thomas Wos und Jennifer Wos persönlich vorangetrieben wird. Das Duo aus starken Partnern in den VAE und der Schweiz hat sicherlich die Kraft, die beabsichtigten Wohnbauprojekte professionell umzusetzen und zu vermarkten. In dieser Win-win-Situation scheint es realistisch, dass die WOS Swiss Investments AG im Jahr der Expo ihr Ziel erreicht, Vermögenswerte von 300 Millionen Euro und mehr zu verwalten und damit die von ihr verwaltete Vermögenssumme zu verdoppeln. all-realestates.com unterdessen gewinnt durch die geplante Kooperation an Tempo auf seinem Weg dahin, größtes Immobilienportal-Internetportal in Nahen Osten zu werden.