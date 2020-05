Wunschzettel an den Wirtschaftsminister

Mannheim.Ein großer Wasserturm aus Gips stehe bei ihm auf dem Regal, erzählt Peter Altmaier. Mitgebracht hat er ihn von einem seiner Besuche als Bundeswirtschaftsminister (CDU) in Mannheim. Am Donnerstag gab es noch eine kleine süße Variante dazu – als Dankeschön des Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel. Zuvor hatte der Parteifreund im Berliner Live Chat gut eine halbe Stunde Fragen von Mannheimern beantwortet, ausgewählt und vorgelesen von Löbel. Und die drehten sich meist um die Corona-Krise und ihre Folgen für die Wirtschaft.

So kamen vor allem Unternehmer aus Löbels Wahlkreis zu Wort, etwa der Präsident der IHK Rhein-Neckar. Manfred Schnabel wollte wissen, was der Minister von einem „Belastungsmoratorium“ hält, also einem Aussetzen von besonderen Belastungen für Unternehmen wie bürokratischen Regelungen oder Steuern und Abgaben.

Er sei „selbst ein großer Anhänger“ dieses Moratoriums, erklärte Altmaier. Er halte es für sinnvoll, neue Gesetze zu verschieben. Das vermeide neuen bürokratischen Aufwand in den Firmen. Und: „Keine Steuererhöhungen.“

Für Autokaufprämie

Mehrfach ging es um die Frage nach der weiteren Unterstützung des Bundes für Mittelständler und besonders betroffene Branchen, etwa den Tourismus und das Veranstaltungsmanagement. Forderungen nach einem Ausgleich für Umsatzverluste, wie sie der Geschäftsführer des Modehauses Engelhorn Andreas Hilgenstock äußerte, erteilte der Minister aber eine Absage. Kein Land der Welt sei so reich, um alle Verluste durch die Corona-Krise ersetzen zu können.

Es gehe jetzt nach den Soforthilfen um zielgenaue Zuschüsse oder Kredite und das Ankurbeln der Konjunktur. Konkret werde sich das am kommenden Dienstag bei „der Mutter aller Koalitionsausschüsse“ entscheiden, so Altmaier. Er hoffe darauf, dass möglichst viele Vorschläge aus seinem Eckpunktepapier übernommen werden.

Ein Mannheimer fragte, ob die Prämie für den Kauf neuer Autos komme. Auch das wird sich Altmaier zufolge nächste Woche entscheiden. Der Minister machte aber Werbung für eine Innovationsprämie, die den Kauf möglichst neuer und daher effizienter Automodelle belohne – auch mit Verbrennungsmotoren.

Bastian Fiedler, Geschäftsführer des Mannheimer Kongresszentrums Rosengarten, kritisierte die unterschiedlichen Vorgaben für Veranstalter in den Bundesländern. Und bekam recht vom Minister: „Ich ärgere mich darüber.“ Sein Tipp für die Branche: Auch bei Videokonferenzen könnten Veranstalter neue Geschäftsmodelle entwickeln, etwa zum zeitgleichen Beliefern der Teilnehmer mit einem Pausensnack.

35 Minuten mit dem Minister – sie ergaben vor allem ein Stimmungsbild der Unternehmer mit ihren Sorgen und Wünschen. Gemischt mit „ein bisschen Wahlkampf“, wie ein Facebook-Kommentator anmerkte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020