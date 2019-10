XXXLutz kauft zu

Wels.Die österreichische Möbelkette XXXLutz stärkt ihre Position auf dem deutschen Markt mit einer Beteiligung am Möbeldiscounter Roller sowie am Unternehmen tejo/Schulenburg. Die XXXLutz-Gruppe erwerbe jeweils 50 Prozent der Anteile der deutschen Firmen, erklärte der Konzern. Eine entsprechende strategische Partnerschaft sei unterzeichnet. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Der Deal steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Beide Möbelfirmen sollen weiter unabhängig voneinander aktiv sein.

Kampf um Marktanteile

XXXLutz beteiligt sich an den 130 Roller-Märkten in Deutschland – darunter auch mehrere in der Region – und Luxemburg, an den acht Schulenburg-Einrichtungszentren sowie den 20 Möbeldiscounter-Märkten SB Lagerkauf. Der Gesamtumsatz von Roller und tejo/Schulenburg betrug zuletzt 1,4 Milliarden Euro. „Gemeinsame Zielsetzung ist es, sichere Zukunftsperspektiven zu schaffen und Arbeitsplätze als starker Verbund mit internationalen Wachstumschancen langfristig zu erhalten“, sagte Alois Kobler, verantwortlicher Geschäftsführer XXXLutz Deutschland. Das neue Bündnis gilt als strategische Maßnahme im Kampf um Marktanteile mit dem schwedischen Ikea-Konzern.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe ist einer der größten Möbelhändler der Welt. In Deutschland hat der Konzern 48 XXXLutz Einrichtungshäuser, etwa in Mannheim und Würzburg, und 42 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte. dpa

