Zähes Ringen um Einigung

Regina Rusch-Ziemba (EVG) begrüßt Martin Seiler (Deutsche Bahn). © dpa

Berlin/Eisenach.Bei den Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte der Deutschen Bahn lässt der erhoffte Durchbruch weiter auf sich warten. In Berlin nahm die Bahn gestern die unterbrochenen Gespräche mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wieder auf. In Eisenach verhandelte das Unternehmen parallel mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit rund 36 000 Beschäftigten über neue Tarifverträge. Sprecher aller drei Tarifparteien schlossen Verhandlungen „bis in die Nacht hinein“ nicht aus.

„Wir werden die Tarifverhandlungen jetzt fortsetzen mit dem festen Willen, am Verhandlungstisch ein Ergebnis zu erzielen“, sagte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba zum Auftakt. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler bezeichnete es als gutes Signal, dass man wieder am Verhandlungstisch sitze. Bei den parallel in Eisenach laufenden Tarifgesprächen mit der GDL sei man „auf einem ganz guten Weg“. Die Bahn strebt an, bei den übergreifenden Tariffragen wie dem Entgelt mit EVG und GDL gleiche Abschlüsse zu erzielen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018