Zähes Ringen um Tarifabschluss

Berlin.Im Tarifkonflikt für die rund 23 000 Mitarbeiter der privaten Flughafen-Sicherheitsdienste zeichnete sich bis gestern Abend keine Lösung ab. Es würden nach wie vor Kompromissmöglichkeiten ausgelotet, sagte eine Sprecherin der Arbeitgeber in Berlin. Die Verhandlungen dauerten am Abend noch an, hieß es sowohl beim Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) als auch bei der Gewerkschaft Verdi.

Nach einem Monat Pause und mehreren Warnstreiks trafen sich Verdi und der BDLS zur fünften Runde wieder am Verhandlungstisch. Verdi verlangt deutlich mehr Geld für das Sicherheitspersonal. So soll der Stundenlohn für die Mitarbeiter an der Passagierkontrolle von etwa 17 Euro auf 20 Euro steigen. An die Stelle von regionalen Tarifverträgen soll ein bundesweiter Abschluss treten. dpa

