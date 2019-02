Zahl der Brauereien erreicht Höchststand

Berlin/Wiesbaden.So viele Brauereien wie heute gab es in Deutschland mindestens seit der Wiedervereinigung nicht: Mit 1539 Betrieben registrierte das Statistische Bundesamt im vergangenen Jahr abermals einen Zuwachs. 39 kamen hinzu, die meisten waren es mit 14 in Nordrhein-Westfalen. Allerdings trinken die Deutschen immer weniger Bier. Nach den jüngsten vorliegenden Zahlen wuchs die Zahl der Brauereien 2018 um 2,6 Prozent. Vor allem in den Großstädten entstanden kleine Spezialitätenbrauereien, die aromatisches Craft Beer anbieten. Unverändert ist Bayern das Bundesland mit den meisten Brauereien (654). Baden-Württemberg (206) liegt an zweiter Stelle, NRW an dritter (155). Im Schnitt wurden in Deutschland je Einwohner 94 Liter Bier verkauft. Unser Bild entstand beim Osnabrücker Bierfest. dpa

