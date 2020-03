Zalando ab April in Mannheim

Mannheim.Der Internet-Modehändler Zalando eröffnet am 2. April sein bereits angekündigtes Innenstadt-Outlet in der Mannheimer Kunststraße. Ausgewählte Kunden können schon einen Tag früher, bei einem in der Branche üblichen „Pre-Opening“, einkaufen.

Etwa 55 bis 60 Mitarbeiter will das Unternehmen für die neue Mannheimer Filiale einstellen. Auf 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche soll ein Sortiment mit Preisnachlässen von bis zu 70 Prozent angeboten werden. Dabei handelt es sich um Ware, die nicht mehr im Online-Shop angeboten wird, etwa weil sie aus der Vorsaison stammt, kleinere Mängel hat oder nur noch in einzelnen Größen vorhanden ist.

Zalando ist im Internet groß geworden, hat aber bereits in acht deutschen Großstädten, darunter Berlin, Frankfurt und Stuttgart, Outlets eröffnet. Weitere stationäre Geschäfte sind in Düsseldorf, Ulm, Konstanz, München und Nürnberg geplant. Outlets mit Markenware zu hohen Rabatten sind bisher meist auf der grünen Wiese angesiedelt. Zalando setzt aber gezielt auf prominente Lagen in den Innenstädten.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat Zalando den Umsatz um gut 20 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro gesteigert. Der Mode-Händler verdiente mit gut 99 Millionen Euro fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Vor allem das Geschäft mit Luxus-Marken legte deutlich zu. Ausgebaut werden soll außerdem der Online-Handel mit gebrauchter Kleidung. Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Umsatzwachstum.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020