Zehn Prozent Rabatt

Stuttgart.Pendler, die von der Sperrung der Bahnstrecke Stuttgart-Mannheim in den kommenden Monaten betroffen sind, bekommen eine finanzielle Entschädigung. Abo-Kunden des DB-Fernverkehrs sollen für die Dauer der Sperrung zehn Prozent ihres monatlichen Abopreises zurückerhalten, wie die Bahn am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Wer die tägliche Fahrt, die während der Bauarbeitenrund 45 Minuten länger dauern wird, lieber vermeiden will, kann alternativ für einen bestimmten Zeitraum sein Abo-Ticket hinterlegen und damit quasi ruhenlassen – und bekommt den entsprechenden Betrag erstattet. Die Bahn gibt die streckengebundenen Dauerkarten zudem für bestimmte Alternativrouten frei. Alle Zeitkarteninhaber würden derzeit persönlich über Kulanzregelungen und Reisemöglichkeiten informiert, hieß es. dpa

