Zehntausende drängen auf Landwirtschafts-Wende

Berlin.Angeführt von rund 170 Traktoren haben mehrere zehntausend Menschen in Berlin für eine Wende zu mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft demonstriert. Unter dem Motto „Wir haben Agrarindustrie satt“ zogen nach Veranstalterangaben am Samstag rund 35 000 Menschen durch das Regierungsviertel – parallel zur Ernährungsmesse Grüne Woche. Zur Demonstration für eine Agrarwende hatte ein Bündnis von Landwirten, Tier- und Umweltschützern aufgerufen. Unser Bild zeigt eine am Boden liegende Demonstrantin im Bienenkostüm, die so auf das Insektensterben aufmerksam machen will. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) wandte sich mit Blick auf die Demonstration gegen Polarisierungen. Es sei eine Herausforderung, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019