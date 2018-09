„Zeit für den nächsten Schritt“

mannheim.Rund zwei Jahre haben die einst rivalisierenden Flughäfen in Mannheim und Speyer die Möglichkeiten einer Kooperation auf Arbeitsebene ausgelotet. „Jetzt war es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen“, sagte Dirk Eggert, Geschäftsführer am City Airport Mannheim, gestern. „Wir haben das Ziel einer gemeinsamen Betreibergesellschaft“. Doch auf dem Weg dorthin sei man an Grenzen gestoßen, vor allem rechtlicher und organisatorischer Natur. „Da müssen nun Wirtschaftsprüfer helfen“, sagte er. Ein Gutachten solle klären, wie ein Zusammenschluss aussehen könnte „und wie wir dahin kommen“.

„Unsere bisherigen Treffen haben ergeben, dass es Sinn macht zusammenzuarbeiten“, sagte auch Roland Kern, Geschäftsführer des Flugplatzes in Speyer. „Wir brauchen einander, keiner würde eine Schließung des anderen überstehen.“ Deshalb wolle man nun prüfen, auch strukturell zusammenzugehen. Mit ersten Ergebnissen der Gutachter rechnet er bis Frühjahr 2019. Wegen der Zusammenarbeit über Bundesländergrenzen hinweg dürfte ein Staatsvertrag nötig sein, so Kern.

Derzeit sind beide Flughäfen vor allem auf den Geschäftsreiseverkehr ausgerichtet, nur am City Airport Mannheim gibt es in kleinerem Umfang auch Linienverkehr, der durch die Regionalfluggesellschaft Rhein-Neckar Air abgewickelt wird. Kooperiert wird bereits etwa bei gemeinsamen Schulungen oder durch einen Austausch von Personal. „Um ein Einsparen von Mitarbeitern geht es bei einem möglichen Zusammenschluss aber nicht“, ist Eggert wichtig. An den Verhandlungen über eine gemeinsame Betreibergesellschaft war übrigens zunächst auch der Flugplatz in Worms beteiligt. Dieser habe aber mittlerweile im Bereich der Ausbildung eine Nische gefunden und sei bei weiteren Überlegungen außen vor, so Kern.

Lob von der Metropolregion

Begrüßt werden die Pläne von der Politik. Am kommenden Freitag will der Planungsausschuss im Verband Region Rhein-Neckar einen Zuschuss für das voraussichtlich rund 60 000 Euro teure Gutachten beschließen. „Die Zusammenarbeit von Mannheim und Speyer hat wirklich Fahrt aufgenommen und ist eine logische Konsequenz“, sagte Verbandsdirektor Ralph Schlusche. Über das Gutachten müssten nun die fälligen organisatorischen und rechtlichen Fragen geklärt werden.

Die beiden Flughäfen in Mannheim und Speyer hatten sich lange Zeit kritisch beäugt, weil nicht klar war, welcher von ihnen auf Dauer erhalten wird oder ob sogar ein ganz neuer Regionalflughafen entsteht, der die bestehenden überflüssig macht. Am City Airport Mannheim sorgten sich die Verantwortlichen zudem, dass die großen Unternehmen der Region ihre Firmenjets an den frisch ausgebauten Flugplatz in Speyer verlagern könnten.

Für Entspannung sorgte erst ein 2015 vorgelegtes Gutachten, das eindeutig zu dem Schluss kam, dass beide Flughäfen – trotz bestehender Defizite wie ein fehlendes Instrumentenanflugverfahren in Speyer oder eine kurze Landebahn in Mannheim – für den Geschäftsreiseverkehr erhalten werden sollten. Seither wird über Möglichkeiten einer Zusammenarbeit geredet.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.09.2018