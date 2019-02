Zeitung wächst digital

New York.Das wichtige Digitalgeschäft der „New York Times“ hat zum Jahresende überraschend kräftig zugelegt. Im vierten Quartal kamen 265 000 Abo-Kunden hinzu, wie die New York Times Company – der Verlag hinter der US-Tageszeitung – gestern mitteilte. Damit habe man den höchsten Zuwachs seit dem US-Wahlkampf 2016 verbucht, der das Interesse an Politik-Berichterstattung massiv hatte steigen lassen.

Zum Jahresende brachte das Blatt es bereits auf 3,4 Millionen Digitalabos, wobei es hier bei weitem nicht nur um News-Inhalte geht, viele Kunden abonnieren etwa auch Kochrezepte oder Kreuzworträtsel.

Angesichts des starken Wachstums setzt sich das Unternehmen ehrgeizige Ziele – bis zum Jahr 2025 soll die Marke von zehn Millionen Abos geknackt werden. Dabei setzt der Verlag auch auf neue Formate, nach dem erfolgreichen Podcast „The Daily“ folgt in Kooperation mit dem Kabelsender FX die TV-Doku-Serie „The Weekly“. Auch finanziell lief es zuletzt deutlich besser. Der Umsatz legte um vier Prozent auf 502,7 Millionen Dollar zu.

