ZF bei Wabco am Ziel

Friedrichshafen/mannheim.Die Aktionäre des Bremsenherstellers Wabco haben einer Übernahme durch den Automobilzulieferer ZF zugestimmt. Die Anteilseigner hätten auf einer außerordentlichen Versammlung in New York mit 68,44 Prozent der Anteile grünes Licht für die Übernahme gegeben, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. ZF und Wabco erwarten, dass die Transaktion Anfang 2020 vollzogen wird.

ZF will Wabco für gut 6,2 Milliarden Euro übernehmen. Der Zulieferer würde sich damit Kompetenzen für Nutzfahrzeug-Bremssysteme sichern, die das Unternehmen für das automatisierte Fahren dringend braucht und bisher selbst nicht hat. Zusammen kämen ZF und Wabco auf einen Umsatz von rund 40 Milliarden Euro. In Mannheim baut Wabco mit rund 350 Beschäftigten vor allem Radbremsen für Lkw, auch ein entsprechendes Kompetenzzentrum mit Forschung und Entwicklung ist dort angesiedelt. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.06.2019