„Zinsanstieg in weiter Ferne“

Frankfurt.Potenzielle Bauherren und angehende Immobilienkäufer müssen sich nicht sputen – zumindest nicht mit Blick auf die Zinsen für Baukredite. Zum Jahresbeginn sind sie sogar wieder leicht gesunken, auch wegen des anhaltenden Brexit-Chaos und der generell unklaren Konjunkturaussichten. „Das Brexit-Votum vom 15. Januar hat einmal mehr deutlich gemacht: Die wirtschaftspolitische Unsicherheit nimmt weiter zu“, sagt Jörg Utrecht, Vorstandschef der Interhyp AG, des größten Vermittlers privater Baufinanzierungen in Deutschland. „Damit sind nahe Zinsanstiege noch unwahrscheinlicher geworden. Eine nachhaltige Trendwende ist in jedem Fall in weite Ferne gerückt.“

Bundesanleihen sind in diesen Zeiten weiter als sicherer Hafen gefragt. Die Nachfrage nach den Papieren steigt, was wiederum die Rendite drückt. Sie liegt derzeit bei zehnjährigen Anleihen bei rund 0,22 Prozent und damit niedriger als Ende 2018. An dieser Marke – und den Zinsen bei Pfandbriefen – orientieren sich auch die Zinssätze für Baudarlehen. Und die bewegen sich in Richtung ihrer historischen Tiefstände. Brexit, ungelöste Handelskonflikte, gedämpftere Konjunkturaussichten und schrumpfende Unternehmensgewinne kommen indirekt auch Bauherren und Immobilienkäufern zugute. „Die Konditionen sind davon abhängig, wie es in der Welt aussieht“, sagt Max Herbst von der Frankfurter Finanzberatung FMH. „Wir laufen in keine Hochzinsphase hinein“, ist sich der erfahrene Marktbeobachter sicher. „Das Zinsniveau bleibt sehr günstig.“

EZB reagiert frühestens im Herbst

Gleich reihenweise hätten die Banken die Bauzinsen in den letzten Monaten des vergangenen Jahres gesenkt, sagen Experten – im Vergleich zum Oktober um 0,1 bis 0,15 Punkte. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) wird keine Hindernisse in den Weg legen. Den Leitzins von derzeit null Prozent werden die Notenbanker frühestens im Herbst leicht erhöhen, möglicherweise aber auch erst 2020. Das liegt auch daran, dass die Inflationsrate weiter deutlich unter der EZB-Zielmarke von knapp zwei Prozent liegt.

Wer aktuell einen Immobilienkauf für zehn Jahre mit 100 000 Euro finanziert und anfänglich drei Prozent pro Monat tilgt, kommt laut FMH aktuell beim günstigsten Anbieter auf einen Zins von 1,01 Prozent, was einer monatlichen Rate von 332,50 Euro entsprechen würde. Das Vergleichsportal Biallo nennt 1,06 Prozent und 337,50 Euro. In der Spitze kann aber auch ein Zins von mehr als zwei Prozent fällig werden.

Geht es um eine Finanzierung von 250 000 Euro für zehn Jahre, nennt FMH derzeit für den günstigsten Anbieter 0,97 Prozent und rund 823 Euro pro Monat, Biallo weist auf eine Bank hin, die 0,94 Prozent Zins ansetzt, was eine monatliche Rate von rund 821 Euro bedeutet. In der Spitze könnten es auch hier 2,18 Prozent und damit 1008 Euro pro Monat sein.

Im Durchschnitt liegt der Hypothekenzins bei zehn Jahren Laufzeit nach Angaben von Herbst derzeit bei 1,30 Prozent, die Spanne erstreckt sich von 1,03 bis 2,03 Prozent. Wird für 15 Jahre finanziert, liegt der Durchschnittszins bei 1,71 Prozent. Beim günstigsten Anbieter sind es 1,41 Prozent, beim teuersten aktuell 2,43 Prozent.

Verbraucherschützer sehen aber in den günstigsten Offerten nicht selten Werbeangebote, die dann am Ende bei weitem nicht so billig zu bekommen sind – und allenfalls für Kunden mit sehr guter Bonität gelten. In der Regel solle man 0,15 Prozentpunkte auf den angebotenen Jahreszins aufschlagen, lautet eine Faustregel von Verbraucherschützern. Das bedeutet, ein effektiver Darlehenszins von weniger als einem Prozent ist derzeit eher die Ausnahme.

„Markt ist weiter eng“

Aber günstig bleibt es. Max Herbst schätzt, dass sich die Bauzinsen in diesem Jahr maximal 0,5 Prozentpunkte nach unten oder oben bewegen. Und dass die Banken am Jahresanfang eher günstiger anbieten. Ab Sommer wollten die meisten Institute ihre Marge verdienen und im Baufinanzierungsgeschäft größere Gewinne einfahren. Deshalb könnten Baukredite dann etwas teurer werden.

Vor diesem Hintergrund sieht nicht nur Herbst keinen Grund für hektische Käufe. Aktuell müsse man keine Finanzierung übereilt und schnell unterschreiben. „Der Druck“, sagt Herbst, „kommt nicht von den Zinsen. Er kommt vom Angebot. Der Immobilienmarkt ist weiter eng.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019