Zinsschraube wird sich bald drehen

Anzeige

Frankfurt.Verbraucher, Immobilieninteressenten und Unternehmen müssen sich in diesem Jahr auf steigende Kreditzinsen einstellen. Dagegen soll es allenfalls in begrenztem Maß weiter steigende Preise für Dienstleistungen von Banken und Sparkassen geben. Das sind zentrale Ergebnisse des aktuellen Banken-Barometers der Unternehmensberatung Ernst&Young, die gestern in Frankfurt vorgelegt wurden. Befragt wurden im April 120 Institute – von Groß- über Direktbanken bis hin zu Volksbanken und Sparkassen.

Zwar erwarten zwei Drittel der befragten Bankmanager erst 2019 eine Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB). Trotzdem rechnen zwei Drittel damit, dass sie selbst schon in diesem Jahr die Zinsschraube für Firmen- und Ratenkredite anziehen könnten. Sogar 41 Prozent sehen steigende Zinsen bei Immobilienkrediten. „Massiv wird der Anstieg aber nicht ausfallen“, glaubt E&Y-Banken-Experte Dirk Müller-Tronnier.

Starker Wettbewerb

Ursache dafür sei der nach wie vor sehr starke Wettbewerb auf dem deutschen Bankenmarkt. Gleichwohl witterten viele Institute „Morgenluft“, auch wegen der guten Konjunktur. Daran wiederum knüpft sich auch die Erwartung von fast der Hälfte der Befragten, dass trotz steigender Zinsen der Verkauf von Konsumenten- und Immobilienkrediten weiter zulegen werde.