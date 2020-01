Zitzelsberger drängt Arbeitgeber zur Eile

Stuttgart.Jobsicherung soll vor Lohnprozenten gehen. Dafür will die IG Metall die diesjährige Tarifrunde ohne konkrete Forderung eröffnen. Roman Zitzelsberger, der Bezirksleiter für Baden-Württemberg, drängt die Arbeitgeber zu schnellen Verhandlungen: „Wir brauchen in der kritischen Lage Antworten, die schnell helfen und Sicherheit für die Beschäftigten bringen.“

Eine Art Stillhalteabkommen

Die Gewerkschaft verlangt vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall bis kommenden Montag eine Entscheidung, ob die Verhandlungen abseits der Rituale ein gangbarer Weg sind. Nach einer Umfrage in den Betrieben erwartet nahezu die Hälfte Beschäftigungsabbau. Zitzelsberger will möglichst bald ein erstes Treffen auf regionaler Ebene.

Die Gewerkschaft bietet mit dem „Zukunftspaket“ ein ungewöhnliches Geschäft an: Für den Verzicht auf die übliche Lohnforderung will die IG Metall gemeinsam mit den Arbeitgebern über den Verzicht auf Personalabbau und Verlagerung von Produktion ins Ausland verhandeln. Die Unternehmen sollen sich verpflichten, in neue Geschäftsfelder zu investieren und die Beschäftigten zu qualifizieren. Für IG Metall-Chef Jörg Huber wäre das ein „Moratorium für einen fairen Wandel“, also eine Art Stillhalteabkommen.

Ganz leer sollen die Beschäftigten dann aber trotzdem nicht ausgehen. „Wir erwarten eine Stärkung der Kaufkraft“, betonte Zitzelsberger am Dienstag bei seinem Jahresgespräch. Die Lohnerhöhung müsse linear und dauerhaft sein. Bei Südwestmetall kann man sich allenfalls Einmalzahlungen abhängig von der wirtschaftliche Lage vorstellen.

Zitzelsberger schwebt eine neuartige Mitsprachemöglichkeit für die Gewerkschaft und die Betriebsräte vor. „Wenn die Arbeitnehmerseite einen Zukunftsvertrag einfordert, muss die Unternehmensseite verhandeln“, erläuterte er. Im „Pforzheimer Abkommen“ von 2004 ist es gerade umgekehrt. Damals hat sich die Gewerkschaft zu Verhandlungen über Abweichungen vom Tarifvertrag verpflichtet, wenn das Unternehmen eine wirtschaftliche Notlage geltend macht.

Als baden-württembergisches Sonderthema will die IG Metall eine tarifvertragliche Regelung für die Studenten der Dualen Hochschule durchsetzen. Die Hälfte des Studiums absolvieren die in Unternehmen. Im Gegensatz zur gewerblichen Ausbildung gebe es für die Studierenden bisher keinen Tarifvertrag. Zuvor hatte Zitzelsberger auf Erfolge bei der Mitgliederwerbung unter den Studierenden und Azubis im vergangenen Jahr hingewiesen.

Wenn die Arbeitgeber sich auf die vorgezogenen Verhandlungen nicht einlassen, plant die IG Metall eine ganz normale Tarifrunde, für die am 26. Februar die Lohnforderung beschlossen würde. Zitzelsberger betonte mehrfach, der Verhandlungsvorschlag sei ernst gemeint. In einer internen Umfrage habe sich gezeigt, „dass den Beschäftigten die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze besonders wichtig ist“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020