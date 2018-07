Zollstreit verteuert BMWs für Chinesen

Anzeige

München (dpa) - BMW erhöht in China wegen der Strafzölle Pekings auf US-Autos die Preise - kündigt aber auch den Ausbau seiner Produktion in der Volksrepublik um ein Viertel an.

«BMW China wird nicht in der Lage sein, die Zollerhöhungen für importierte Autos aus den USA komplett zu absorbieren», erklärte ein Sprecher des Dax-Konzerns in München. «Derzeit kalkulieren wir in dem Zusammenhang nötige Preiserhöhungen.»

Zugleich vereinbarten BMW und der chinesische Autobauer Brilliance am Montag in Berlin den Ausbau ihres Gemeinschaftsunternehmens in China. In München teilte BMW mit, ab nächstem Jahr seine Produktion in China von 400 000 auf 520 000 Autos jährlich hochzufahren.