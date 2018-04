„Zu viele Azubis ohne genaue Vorstellung“

Anzeige

Rhein-NEckar.Bei seiner täglichen Arbeit ist Harald Töltl, dem Leiter der Berufsbildung bei der IHK Rhein-Neckar, etwas aufgefallen. Jugendliche sind aus seiner Sicht heute ungeübter im Umgang mit Menschen als noch vor zehn Jahren. Offenbar, weil sie mittlerweile stark in virtuellen Welten mit Computern leben. Das räche sich bei Ausbildungsberufen mit direktem Kundenkontakt, erklärt Töltl. Zum Beispiel in der Gastronomie oder im Handel. Die Folge: Dem Lehrling macht die Arbeit keinen Spaß, er kann sie nicht erfüllen und bricht ab.

Bundesweit ist die Abbrecherquote in der Berufsausbildung so hoch wie seit Anfang der 1990er Jahre nicht mehr. Mehr als jeder vierte Auszubildende schmeiße seine Lehre hin, heißt es in dem Entwurf für den Berufsbildungsbericht 2018. Bei Berufen wie Koch, Restaurantfachkraft oder Friseur hört demnach sogar jeder Zweite vor der Abschlussprüfung auf. Auf die Region Rhein-Neckar bezogen sind die Werte niedriger (siehe Infobox).

Zahlen aus der Region Die Abbrecherquote bei der IHK Rhein-Neckar lag 2016 bei 8,9 Prozent, 2017 bei 7,7 Prozent. Bei der IHK Südhessen waren es in beiden Jahren rund elf Prozent. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein Neckar Odenwald registrierte für das Jahr 2016 rund 19 Prozent vorzeitig aufgelöste Ausbildungsverträge, für 2017 rund 19,2 Prozent. Im Jahr 2016 wurden bundesweit gut 146 000 Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst, knapp 26 Prozent. So steht es im Entwurf des neuen Berufsbildungsberichts der Bundesregierung.

Für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ist die Sache klar. Die schlechte Vergütung ist schuld an den bundesweit hohen Abbruchquoten. Als Beispiel sollen angehende Friseure dienen: Dort starteten pro Jahr im Schnitt etwas mehr als 10 000 Jugendliche ihre Ausbildung, aber nur gut 5000 Azubis würden letztlich die Prüfung absolvieren. Eben weil die Bezahlung „karg“ sei.