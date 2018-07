Zu wenige Fachkräfte – Firmen müssen Aufträge ablehnen

Anzeige

Berlin.Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, zeichnete ein dramatisches Bild: Vier von zehn Unternehmen in Deutschland müssten inzwischen Aufträge ablehnen, weil sie nicht genügend Fachkräfte hätten. „Das ist so die Höchststrafe, die Sie einem Unternehmer antun können“, klagte der DIHK-Chef am Wochenende in einem Interview. Die Bundesregierung will nun gegensteuern.

Nach dem großen Asylkonflikt innerhalb der Union hatte man sich Anfang Juli auch darauf verständigt, noch in diesem Herbst ein sogenanntes Fachkräfte-Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen. In welchem Maße die Zugangsbedingungen für Arbeitssuchende aus Nicht-EU-Staaten erleichtert werden, ist allerdings strittig. Während die SPD eher großzügige Regelungen anstrebt, warnte Innenminister Horst Seehofer (CSU) kürzlich davor, dass die Zahl der Asylbewerber auf diese Weise deutlich steigen könnte.

Im Handwerk fehlen Lehrlinge

Zuletzt hatte unter anderem auch die Handwerkskammer Ulm angesichts des Fachkräftemangels ein neues Zuwanderungsgesetz gefordert. „Ausländische Fachkräfte sichern Wohlstand und Versorgung in Deutschland“, hatte die Kammer Mitte des Monats mitgeteilt. Viele Betriebe hätten Probleme, freie Stellen zu besetzen und neue Auszubildende zu finden. In einer solchen Situation sei es unverantwortlich, einfach weiter abzuschieben.