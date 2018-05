Zuckerberg: „Wir werden weiterbauen“

Anzeige

Doch jetzt, auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz F8, blies er wieder zur Offensive. „Wenn Sie wie ich glauben, dass es wichtig ist, Menschen eine Stimme zu geben, dass es wichtig ist, Beziehungen und das Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, dass es wichtig ist, hart daran zu arbeiten, die Welt näher zusammenzubringen, dann sage ich: Wir werden weiterbauen“, rief der 33-Jährige ungewöhnlich kämpferisch in den Saal. „Wir müssen diese Idee am Leben erhalten.“

Cambridge Analytica vor dem Aus

Facebook sei dazu da, jedem auf der Welt die Möglichkeit zu geben, alles, was man will, jederzeit und überall mit anderen zu teilen, betonte Zuckerberg. Die Botschaft nach den turbulenten Wochen: Die jüngsten Änderungen sollen dafür sorgen, dass alle dabei sicher seien, also muss es wieder nach vorne gehen. Zum Beispiel mit der Partnersuche. Details dazu blieben noch dünn. Aber: Facebook weiß so viel über seine Nutzer: was ihnen gefällt, wofür sie sich interessieren, wo sie sind, wen sie kennen. Und zwar aus tatsächlichen Verhaltensdaten, nicht eventuell geschönten Profilen. Traut sich Facebook etwa zu, auf dieser Basis einen Algorithmus für die Liebe zu generieren?

Cambridge Analytica aber, die Firma im Mittelpunkt des Datenskandals, soll einem Bericht zufolge geschlossen werden. Auch die britische Dachgesellschaft SCL Group mache dicht, sagte SCL-Gründer Nigel Oakes dem „Wall Street Journal“. Auslöser sei, dass die Firma Kunden verloren habe und die Anwaltskosten im Zuge der Ermittlungen in die Höhe gingen, berichtete die Zeitung.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.05.2018