Züge künftig mit grünem Streifen

Berlin.Grün wird jetzt Bahn-Farbe: Vorn und hinten bekommen alle ICE einen grünen Streifen anstelle des gewohnten Rot. „Kein Verkehrsmittel ist so klimafreundlich wie die Bahn“, begründete der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz am Dienstag in Berlin die Lackauswahl. Doch es gibt eine weitere Botschaft: Damit mehr Menschen Bahn fahren, könnten im Fernverkehr die Fahrkartenpreise deutlich sinken – sofern der Staat auf Mehrwertsteuer verzichtet. Darüber berät das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung in der nächsten Woche.

„Den finanziellen Vorteil würden wir mit günstigeren Fahrpreisen eins zu eins an unsere Kunden weitergeben“, versprach Lutz. Dafür, auch bei Fahrten über 50 Kilometern nur noch den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer zu verlangen, gibt es einen recht breiten Konsens von den Grünen bis zur CSU. Für mehr politischen Rückhalt setzt die Bahn seit Monaten voll auf das Klima-Argument. „Bahnfahren ist aktiver Klimaschutz“, warb Lutz und zeigte auf einen grünen Stecker, der nun auf jeden ICE lackiert wird. Der Fernverkehr fahre seit 2018 komplett mit Ökostrom.

Mehr Ökostrom

Das heißt aber nur, dass die Bahn soviel Ökostrom einkauft, wie sie für den Fernverkehr braucht. In die Oberleitungen fließt der normale Bahnstrommix, der 2018 noch zu 43 Prozent aus Kohle, Gas und Atomkraft stammte. Auf vielen Nebenstrecken fahren außerdem noch Dieselloks. 60 Prozent des Gleisnetzes ist elektrifiziert, darauf fährt 90 Prozent des Verkehrs. Echte 100 Prozent Ökostrom soll es 2038 geben, eine klimaneutrale Bahn 2050.

Der Bundeskonzern hatte sich eine neue Strategie verordnet. Sie heißt „Starke Schiene“ und zieht einen Schlussstrich unter frühere internationale Expansionspläne. Alles, was die Bahn tut, soll sich auf die Stärkung der Eisenbahn in Deutschland ausrichten. Geplant sind etwa in Großstädten Fernzüge im 30-Minuten-Takt, WLAN auch im Intercity und mehr Plätze in Pendlerzügen. Im Fernverkehr soll sich die Zahl der Fahrgäste nahezu verdoppeln, in Regionalzügen soll sie um die Hälfte zulegen. Dazu will die Bahn in Mitarbeiter, neue Züge und Infrastruktur investieren. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.09.2019