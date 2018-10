Zufall oder Vorboten einer neuen Krise?

Mannheim.Über die deutsche Börse rollt derzeit eine Welle von Gewinnwarnungen. Prominentestes Beispiel ist der Autobauer Daimler, der in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal seine Ziele nach unten korrigieren musste. Aber auch in der Region reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Die BASF dämpfte gestern ihre Erwartungen, zuvor mussten mit HeidelbergCement, Fuchs Petrolub, Südzucker und Crop Energies in den vergangenen Wochen weitere vier Unternehmen ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr aufgeben. Solche Gewinnwarnungen müssen von börsennotierten Aktiengesellschaften immer dann veröffentlicht werden, wenn der prognostizierte Gewinn niedriger als zunächst erwartet ausfällt.

„Es gibt derzeit nicht nur in der Rhein-Neckar-Region, sondern generell in Deutschland auffällig viele Gewinnwarnungen“, stellt auch Uwe Streich, erfahrener Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), fest. An der Börse kommen solche Mitteilungen naturgemäß schlecht an, in der Regel ziehen sie hohe Kursverluste nach sich. Schließlich wird das Vertrauen der Anleger in die Führung der Unternehmen erschüttert. Der Kurs der Crop Energies-Aktien gab nach der Gewinnwarnung in dieser Woche beispielsweise um mehr als 13 Prozent nach, HeidelbergCement – ein großer und eigentlich solider Dax 30-Wert – verlor rund zehn Prozent.

Doch ist diese Häufung Zufall oder ein Vorbote auf einen bevorstehenden konjunkturellen Abschwung? „Natürlich hat jede Gewinnwarnung individuelle Gründe, die ganz unterschiedlich sein können“, erklärt Michael Schröder, Fachmann für internationale Finanzmärkte am ZEW in Mannheim. Er sieht aber durchaus auch eine „systematische Komponente“, die ihre Ursachen etwa im Handelskonflikt zwischen den USA und China oder den Unsicherheiten durch den Brexit hätten. Hinzu kämen die durch den Diesel-Skandal ausgelösten Probleme der Automobilbrache, denen sich auch die Zulieferer nicht entziehen könnten.

Das alles treffe das exportabhängige Deutschland natürlich besonders. „Und das sind dann keine speziellen Effekte, sondern durchgreifende Änderungen“, so Schröder. Solche „Abwärtsbewegungen“ zeigten sich auch in den regelmäßigen Konjunkturumfragen des ZEW, in denen die befragten Finanzmarktexperten schon seit Jahresbeginn Lage und Erwartungen für die deutsche Wirtschaft zunehmend schlechter einschätzten.

Vorsichtiger bleibt Streich von der Landesbank LBBW. „Es ist zu früh, um zu sagen, ob die Probleme der Unternehmen temporär oder Vorbote für Schlimmeres sind“, sagt er. Vermutlich sei derzeit aber die „Hemmschwelle für Gewinnwarnungen niedriger“, da sie gut in die allgemeine Gemengelage voller Unsicherheiten passten und somit eher vom Markt akzeptiert würden. Die Rekordzahlen der vergangenen Jahre hätten an der Börse aber auch „hohe Erwartungen geweckt“, die in einer späten Phase des Konjunkturzyklus’ wie jetzt kaum noch zu erfüllen seien.

Dem schließt sich auch Gewerkschafter Klaus Stein an: „Die erfolgsverwöhnten Anleger haben die Vorstände zuletzt stark unter Druck gesetzt und fordern kurzfristig immer neue Rekorde ein“, sagt der Chef der IG Metall Mannheim. Das Resultat seien dann kaum noch erfüllbare Prognosen. Die aktuelle Häufung der Gewinnwarnungen „ist uns aber natürlich auch aufgefallen“, so Stein. Und einige „bedenkliche Entwicklungen“ sieht der Arbeitnehmervertreter ebenfalls. Dazu zählten vor allem der Handelskonflikt mit den USA und politische Unsicherheiten wie den Brexit oder die Lage in der Türkei. „Eine drohende Krise sehen wir aber nicht“, betont Stein. Große Sorgen mache er sich jedenfalls nicht, auch nicht um die Arbeitsplätze in der Region. „Die Auftragsbücher sind noch gut gefüllt, viele Unternehmen fragen sich eher, wie sie das schaffen sollen.“ Und generell warnt Stein davor, zu viel in die Bewegungen an der Börse hineinzuinterpretieren: „Aktienkurse haben oft mit der realwirtschaftlichen Entwicklung gar nichts zu tun.“

Tatsächlich gibt es nicht nur schlechte Nachrichten: In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der IHK Rhein-Neckar schätzte die Mehrzahl der Unternehmen ihre Lage nach wie vor als gut ein. Und der Softwarekonzern SAP erhöhte seine Prognose in der vergangenen Woche bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. „Wir haben eine so starke Pipeline für das vierte Quartal wie noch nie zuvor“, hatte Konzernchef Bill McDermott seine Zuversicht begründet. Entsprechend hoch hängte er die Messlatte für die kommenden Monate: „2018 wird das beste Jahr in der SAP-Geschichte.“

