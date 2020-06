Zugeständnisse an die Steinkohle

Mannheim/Berlin.Der Weg für den geplanten Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 ist frei. Die schwarz-rote Koalition erzielte bei letzten strittigen Fragen einen Kompromiss. Dieser sieht zusätzliche Milliarden vor, um Steinkohlekraftwerke umzurüsten. Zudem sind höhere Entschädigungen vorgesehen. Das Kabinett stimmte am Dienstag zu.

Damit können nun zentrale Gesetze zum Kohleausstieg am Freitag von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden und damit noch vor der parlamentarischen Sommerpause. Konkret geht es um ein Gesetz mit einem konkreten Fahrplan zum Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung bis spätestens 2038 sowie um ein Gesetz zur Strukturstärkung.

Vorgesehen sind Hilfen des Bundes von insgesamt 40 Milliarden Euro, die den Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg beim Umbau ihrer Wirtschaft sowie beim Ausbau der Infrastruktur helfen sollen. Geplant ist dazu noch eine Bund-Länder-Vereinbarung. SPD-Bundestagsfraktionsvize Sören Bartol sagte, der Bund lasse die Länder nicht allein: „Die betroffenen Länder stehen nun ebenfalls in der Verantwortung, den Wandel erfolgreich zu gestalten.“

Das Gesetz zur Strukturstärkung ist ans Gesetz zum Kohleausstieg gekoppelt. Vor allem die Regierungschefs der ostdeutschen Kohleländer hatten die Koalition deswegen zu Tempo aufgefordert. Für Braunkohle-Konzerne sind für das vorzeitige Abschalten von Kraftwerken Milliarden-Entschädigungen geplant, dazu soll es einen Vertrag zwischen Bundesregierung und Wirtschaft geben.

„Vernünftige Perspektive“

Bis zuletzt umstritten aber waren die Bedingungen für die vorzeitige Stilllegung von Steinkohlekraftwerken. Vor allem Betreiber junger Anlagen – wie das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) mit seinem 2015 in Betrieb genommenen Block 9 – hatten die ursprünglichen Pläne der Regierung kritisiert, weil sie erst vor kurzem erheblich investiert hätten. Wirtschaftsverbände und Firmen forderten mehr Hilfen beim Umstieg.

Die Koalition legte nun nach. Die Einigung sieht Förderprogramme im Volumen von insgesamt zwei Milliarden vor, etwa für eine Umrüstung von Steinkohleanlagen auf Gas- und Wärmekraftwerke oder zum Einsatz etwa von Biomasse oder Wasserstoff.

Die Rahmenbedingungen für die Kraft-Wärme-Kopplung mit einem sogenannten Kohleersatzbonus sollen deutlich verbessert werden. Bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sind die Erzeugung von Strom und Wärme in einer Anlage gekoppelt. „Durch das neue Programm für erneuerbare Wärme und Umrüstung hocheffizienter Kraftwerke setzen wir die richtigen Anreize für den Wechsel von Kohle hin zu klimafreundlichen, erneuerbaren Energien und ermöglichen so auch dem GKM ein stufenweises Umrüstung hin zu erneuerbaren Technologien“, sagte der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel.

Das GKM bekomme dadurch eine „vernünftige Perspektive“, gleichzeitig gebe es für die 160000 Haushalte in der Region, die von der MVV Energie Fernwärme beziehen, weiterhin eine verlässliche Versorgung. Löbel hob außerdem hervor, dass mit dem neuen Gesetzentwurf Abschreibungen auf junge Steinkohlekraftwerke vermieden worden seien. „Für die MVV Energie und das GKM wäre es ein wirtschaftlicher Nachteil gewesen, wenn sie bis 2026 wertberichtigende Abschreibungen aus den Investitionen für den Block 9 hätten vornehmen müssen“, so Löbel. Der Mannheimer Versorger ist mit 28 Prozent am GKM beteiligt.

Für 2027 soll es eine zusätzliche Ausschreibung geben, bisher war dies bis 2026 geplant. Steinkohle-Betreiber sollen sich bewerben können, Kraftwerke gegen Entschädigung abzuschalten. Ziel ist möglichst viel Klimaschutz für möglichst wenig Geld, ohne die Versorgung zu gefährden. Die Entschädigungssummen werden ab 2024 erhöht. Für junge Steinkohleanlagen gibt es eine Härtefallregelung. (dpa mit fas)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020