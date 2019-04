Zulassung von E-Tretrollern rückt näher

Berlin/Rhein-Neckar.In diesem Sommer könnte es voller werden auf Rad- und Gehwegen vor allem in Großstädten. Denn die Zulassung kleiner Tretroller mit Elektromotor in Deutschland rückt näher.

Für wen sind E-Tretroller eine Alternative?

Besonders staugeplagte Großstädter sollen eine neue Mobilitätsmöglichkeit bekommen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht die „E-Scooter“ als Ergänzung zum Nahverkehr. Per Roller könnte es zum Beispiel schneller von der S-Bahn weiter zur Arbeit gehen.

Um welche Fahrzeuge geht es denn?

Weil sie einen Motor haben, gelten die kleinen Flitzer als Kfz. Sie dürfen bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnell sein. Das bedeutet: Schnellere E-Tretroller sind nicht zugelassen. Die Gefährte müssen eine Lenk- oder Haltestange haben. Die Roller, die oft einige hundert Euro oder mehr kosten, dürfen höchstens 70 Zentimeter breit sein, 1,40 Meter hoch und zwei Meter lang. Maximalgewicht ohne Fahrer: 55 Kilogramm.

Wer darf die elektrischen Roller fahren?

E-Roller, die nur weniger als zwölf km/h fahren können, sollen bereits für Jugendliche ab zwölf Jahren erlaubt sein – schnellere Gefährte dann ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Eine Prüfbescheinigung oder eine Helmpflicht sind nicht vorgesehen. Vorgeschrieben werden soll aber eine Haftpflichtversicherung. Es soll möglich sein, die oft zusammenklappbaren Geräte in Bussen und Bahnen mitzunehmen.

Wo dürfen die E-Tretroller fahren?

Überall dürfen die Fahrzeuge, deren Akku nach Branchenangaben an Steckdosen geladen werden kann, nicht fahren. Geplant ist eine Unterscheidung nach maximalem Tempo: Bei weniger als 12 km/h dürfen sie innerorts nur auf Geh- und gemeinsamen Geh- und Radwegen fahren. Sind die nicht vorhanden, ist auch die Fahrbahn erlaubt – allerdings nicht außerhalb geschlossener Orte. Sind E-Roller schneller als 12 km/h, gehören sie auf Radwege. Fehlen sie, darf es innerorts und außerorts auch die Fahrbahn sein.

Welche Sicherheits- Anforderungen sind geplant?

Pflicht sind zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen und eine Beleuchtung, die auch abnehmbar sein darf. Ebenfalls vorgeschrieben werden seitliche Reflektoren und eine Glocke. Tabu sind Anhänger. Auf Gehwegen haben Fußgänger klar Vorrang und dürfen „weder behindert noch gefährdet“ werden. Dort und in Fußgängerzonen ist nur Schritttempo zulässig.

Warum sind E-Tretroller umstritten?

Auf Kritik stößt vor allem, dass langsamere E-Roller auf Gehwege dürfen. Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor Sicherheitsrisiken. Der Präsident der Deutschen Verkehrswacht, Kurt Bodewig, mahnte: „Wir dürfen einen aggressiven Nutzungskonflikt gegen Fußgänger in den Innenstädten nicht zulassen.“ Auch unter den Ländern sind die Pläne umstritten. Der Bremer Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) sagte, Jugendliche ab zwölf Jahren hätten meist nicht die Erfahrung, um die oft komplexen Situationen auf Gehwegen mit E-Rollern beherrschen zu können. Lohse will bei der Verkehrsministerkonferenz am Freitag vorschlagen, die Freigabe der Fahrzeuge für Gehwege abzulehnen.

Wie stehen Städte in der Rhein-Neckar-Region zu den Rollern?

Sie sind eine Chance, weil sie eine Erweiterung der Mobilitätsmöglichkeiten in der Stadt darstellen, sagt ein Sprecher der Stadt Mannheim. Allerdings gebe es auch Herausforderungen. Dazu zähle, dass die Roller teils Gehwege nutzen sollen, was bei stark frequentierten Straßen zu Konflikten führen könne. Zudem sei unklar, in welchem Maße die Tretroller Anforderungen an Abstellflächen im öffentlichen Raum stellten. Ähnlich äußert sich auch Ludwigshafens Verkehrsdezernent Klaus Dillinger. Er fordert zudem für Kommunen die Möglichkeit, die Nutzung der Roller auf bestimmten Plätzen und Wegen zu beschränken.

Was denken die regionalen Händler?

Das ist unterschiedlich. Beim Mannheimer Zweirad-Spezialisten Schreiber sind die Roller zwar noch nicht im Verkauf, weil die Rechtslage nicht abschließend geklärt sei. Man könne sich aber vorstellen, sie ins Sortiment aufzunehmen, sagt Verkäufer Simon Urlaub. Die Nachfrage sei da. Anders sieht es bei Radsport Altig in Mannheim aus. Dort hat sich Geschäftsführerin Eva Altig noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Auch weil es von Kundenseite noch kein Interesse gegeben habe.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019