Zum Handeln gezwungen

Der Kraftstoff E10 hat es seit seiner Einführung vor neun Jahren nicht leicht. Die Verkaufszahlen bleiben niedrig, weil die deutschen Autofahrer Angst haben, der Bio-Kraftstoff schade ihrem Motor, oder sie ihn aus anderen Gründen nicht wollen. Aus Umweltschutzgründen lockte allerdings der Preis als Kaufanreiz. Nun ist auch dieses Argument erstmal verschwunden. Das wirkt in Zeiten von „Fridays for Future“ paradox. Wundern sollte man sich beim Blick auf die Tankstellenpreise aber nicht, sie spiegeln nur das derzeitige Verhältnis von Angebot und Nachfrage wider.

Natürlich ist es schade, dass der Schutz des Klimas in vielen Fällen eben doch vom Geldbeutel abhängt. Fliegen soll teurer werden, Fleisch ebenso, und jetzt kostet auch noch das stets günstigere E10 an vielen Tankstellen so viel wie Super-Benzin. Aber: Auch die Mineralölkonzerne folgen den Gesetzen des Marktes. Ist die Nachfrage nach Ethanol hoch und die Produktion kommt nicht nach, wirkt sich das aus Verbrauchersicht negativ auf den Spritpreis aus.

Ein Grund zur Panik ist das nicht. Denn früher oder später wird sich der alte Preisabstand zwischen E10 und Super-Benzin wieder herstellen, weil die Tankstellen sonst auf dem unbeliebteren E10-Kraftstoff sitzen bleiben könnten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020